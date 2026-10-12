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Absatzzahlen

VW-Aktie dennoch höher: Schwaches China-Geschäft zieht Verkäufe nach unten - auch AUDI-Verkäufe brechen ein

VW-Aktie dennoch höher: Schwaches China-Geschäft zieht Verkäufe nach unten - auch AUDI-Verkäufe brechen ein

Ein Absatzeinbruch in China lässt die VW-Auslieferungen im dritten Quartal spürbar sinken. Auch AUDI verkauft fast ein Fünftel weniger Autos.

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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Ein kräftiger Einbruch in China hat Volkswagen im dritten Quartal einen Absatzrückgang beschert. Wie der Konzern mitteilte, sanken die weltweiten Auslieferungen im Zeitraum von Juli bis September um 14,3 Prozent zum Vorjahr auf 1,87 Millionen Fahrzeuge. Für die ersten neun Monate stand ein Rückgang von 9,0 Prozent auf 6,01 Millionen Fahrzeuge zu Buche.

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Allein in China sackte der Absatz im dritten Quartal um 38,5 Prozent auf 405.800 Fahrzeuge ab. In Westeuropa hielt sich der Rückgang mit einem Minus von 2,8 Prozent auf 780.000 Einheiten dagegen in Grenzen. In Nordamerika sank der Absatz um 5,8 Prozent zum Vorjahr auf 232.700 Fahrzeuge.

Unter den Marken wiesen Volkswagen Pkw und AUDI jeweils Rückgänge um fast 20 Prozent auf. Skoda hielt den Absatz in etwa stabil. Im Lkw-Geschäft Traton mit den Marken Scania, MAN und Volkswagen Truck & Bus stieg der Absatz um gut 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge.

Die Auslieferungen von vollelektrischen Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns sanken im dritten Quartal um 4,7 Prozent auf 240.200 Einheiten. Einem Anstieg in Europa um knapp ein Fünftel stand ein deutlicher Rückgang in China um 30 Prozent gegenüber.

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VW-Tochter AUDI verkauft fast ein Fünftel weniger Autos

Die VW-Tochter AUDI hat im abgelaufenen dritten Quartal fast ein Fünftel weniger Autos an ihre Kunden ausgeliefert. Insgesamt waren es 314.905 Fahrzeuge der Kernmarke, wie die Ingolstädter am Montag mitteilten. Das bedeutet ein Minus von 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit beschleunigt sich der Abwärtstrend. Im zweiten Quartal hatte der Rückgang noch bei rund 8 Prozent gelegen.

Auf die ersten neun Monate des Jahres gerechnet, liegt AUDI derzeit bei 1,04 Millionen Auslieferungen. Das sind 11,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Immerhin in Deutschland und Europa liegt AUDI für die ersten neun Monate leicht im Plus.

Die VW-Tochter leidet - wie alle deutschen Hersteller - unter dem harten Wettbewerb und schwächelnden Markt in China. Zudem treffen die US-Zölle den Autobauer besonders hart, weil er - anders als beispielsweise BMW - keine eigene Produktion in den USA hat. In den ersten neun Monaten des Jahres hat AUDI in China knapp ein Viertel und in den USA rund ein Sechstel weniger Autos verkauft. Verstärkt wird der Rückgang aktuell laut AUDI durch Modellwechsel bei den beiden Volumenmodellen A1 und Q2.

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Wie deutlich der seit einigen Jahren laufende Abwärtstrend bei AUDI ist, zeigt sich auch, wenn man mit älteren Zahlen vergleicht. Im dritten Quartal 2023 hatte AUDI noch knapp 480.000 Autos seiner Kernmarke ausgeliefert. Rund die Hälfte mehr als jetzt.

So reagiert die VW-Aktie auf die Absatzzahlen

Im vorbörslichen Handel via Tradegate zeigt sich die VW-Aktie stellenweise mit einem Plus von 1,52 Prozent auf 69,26 Euro.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research

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