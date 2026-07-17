Wacker Neuson: Aktie knickt nach CFO-Abgang ein
Finanzvorstand Christoph Burkhard verlässt den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson nach fünf Jahren im Amt.
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Das teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Der Abschied erfolge im "besten gegenseitigen Einvernehmen", hieß es. Nachfolger werde zum 1. September Reinhard Frisch, aktuell kaufmännischer Geschäftsführer der Wacker Neuson Produktion GmbH & Co KG in Reichertshofen. Frisch ist den Angaben zufolge seit 2004 bei Wacker Neuson und hat verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland bekleidet. Am Markt kam die Neuigkeit zunächst nicht gut an: Die Aktie verlor via XETRA zuletzt 1,43 Prozent auf 1,5 Euro.
/nas/mis
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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Wacker Neuson Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.26
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research