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Abschied

Wacker Neuson: Aktie knickt nach CFO-Abgang ein

Wacker Neuson: Aktie knickt nach CFO-Abgang ein

Finanzvorstand Christoph Burkhard verlässt den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson nach fünf Jahren im Amt.

Werte in diesem Artikel
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Wacker Neuson SE
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Das teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Der Abschied erfolge im "besten gegenseitigen Einvernehmen", hieß es. Nachfolger werde zum 1. September Reinhard Frisch, aktuell kaufmännischer Geschäftsführer der Wacker Neuson Produktion GmbH & Co KG in Reichertshofen. Frisch ist den Angaben zufolge seit 2004 bei Wacker Neuson und hat verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland bekleidet. Am Markt kam die Neuigkeit zunächst nicht gut an: Die Aktie verlor via XETRA zuletzt 1,43 Prozent auf 1,5 Euro.

/nas/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.05.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson SE Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research
17.04.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research
09.03.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research