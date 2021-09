Abschluss der Zukunftskonferenz der Maritimen Wirtschaft

ROSTOCK (dpa-AFX) - Am zweiten und letzten Tag der Zukunftskonferenz der Maritimen Wirtschaft treffen sich am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) Vertreter aus Politik, Schifffahrt und Schiffbau sowie Wissenschaft, um sich über die jüngsten Entwicklungen auszutauschen. Auch die maritime Industrie leidet weiter unter den Folgen der Pandemie, die das Kreuzfahrtgeschäft zeitweise zum Stillstand brachte. Auch viele Werften erlitten Auftragseinbrüche.

Wirtschaftsminister Harry Glawe hatte mit Blick auf die Corona-Krise am Mittwoch auf erste positive Signale in der Branche und ein langsam anziehendes Kreuzfahrtgeschäft verwiesen. Am zweiten Konferenztag werden unter anderen Mecklenburg-Vorpommerns Infrastrukturminister Christian Pegel, Aida-Cruises-Präsident Felix Eichhorn und Rostocks Hafenkapitän Falk Zachau erwartet./hr/DP/zb