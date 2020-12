AstraZeneca verkauft Crestor-Rechte in Europa an Grünenthal

Käufer ist die Grünenthal GmbH, wie die AstraZeneca plc und das deutsche Pharmaunternehmen mitteilten. Den Wert der Transaktion bezifferten sie auf bis zu 350 Millionen US-Dollar. Ausgenommen sind die Crestor-Rechte in Großbritannien und Spanien. Auch in Nordamerika, Japan, China und diversen aufstrebenden Märkten wird AstraZeneca die Rechte an Crestor behalten.

Der Abschluss wird im ersten Quartal nächsten Jahres erwartet und hat deshalb keinen Einfluss auf die Konzernprognose für das laufende Jahr. Ab 2025 wird Grünenthal die Produktion des Statinpräparats und die Verpackung für die betroffenen europäischen Märkte nach eigenen Angaben selbst übernehmen.

Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)

