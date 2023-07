Bayer-Aktie vorbörslich dennoch im Plus: Bayer veröffentlicht nach Milliardenverlust eine Gewinnwarnung

Abschreibung belastet

Niedrigere Preise und geringe Volumina insbesondere bei glyphosatbasierten Produkten machen Bayer zu schaffen.

Der DAX-Konzern senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Eine Abschreibung wegen der Marktentwicklung führte im zweiten Quartal zu einem Milliardenverlust.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Bayer nun nur noch mit einem währungsbereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen von 11,3 bis 11,8 Milliarden Euro statt 12,5 bis 13,0 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird jetzt bei 6,20 bis 6,40 Euro statt 7,20 bis 7,40 Euro gesehen, der freie Cashflow bei etwa null. Hier waren bislang 3 Milliarden Euro angepeilt worden. Der wechselkursbereinigte Umsatz wird voraussichtlich 48,5 bis 49,5 Milliarden statt 51 bis 52 Milliarden Euro erreichen.

Für das zweite Quartal meldete Bayer einen voraussichtlichen Konzernverlust von 2 Milliarden Euro wegen einer Firmenwertabschreibung von etwa 2,5 Milliarden aufgrund der erwarteten Marktentwicklung vor allem im Glyphosatgeschäft. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern einen Verlust von knapp 300 Millionen Euro eingefahren.

Der Umsatz sank im Quartal nach vorläufigen Zahlen auf 11,0 Milliarden Euro von 12,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA sackte auf etwa 2,5 Milliarden Euro von 3,35 Milliarden Euro ab. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,20 Euro, der freie Cashflow minus 0,5 Milliarden Euro.

Die vollständigen Ergebnisse für das zweite Quartal wird Bayer am 8. August vorlegen.

JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Diese dürfte wohl die Markterwartungen an das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um fünf bis sieben Prozent sinken lassen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen für den Kerngewinn je Aktie dürften um acht bis zehn Prozent nach unten korrigiert werden. Ein schwaches Zahlenwerk für das zweite Quartal sowie eine Prognosekürzung seien zwar erwartet worden, doch das Ausmaß der Kürzung dürfte den Markt überraschen. so Vosser. Er rechnet am Dienstag mit deutlichen Kursverlusten der Bayer-Aktie.

UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer nach Quartalseckdaten und einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Zahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns lägen unter den Konsensschätzungen, wobei er schon mit einem schwachen zweiten Quartal gerechnet habe, schrieb Analyst Michael Leuchten am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die gesenkten Jahresziele seien allerdings eine negative Überraschung, wenngleich er eine Revision für möglich gehalten habe. Die Bayer-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,80 Prozent auf 50,05 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / NEW YORK/ZÜRICH (dpa-AFX)