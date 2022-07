Schneider Electric trennt sich von Russland-Geschäft

Wie Schneider Electric mitteilte, fällt zudem eine nicht-liquiditätswirksame Auflösung der Währungsumrechnungsrücklage von 17 Millionen Euro an.

Schneider Electric erwirtschaftete im vergangenen Jahr etwa 2 Prozent seines Gesamtumsatzes in Russland. Nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine hat das Unternehmen neue Investitionen und internationale Lieferungen für neue Aufträge nach Russland und Belarus auf Eis gelegt. Der Verkauf von Schneider Electric Russland unterliege noch den Abschlussbedingungen, so das Unternehmen.

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schneider Electric S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schneider Electric S.A.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images