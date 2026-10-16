Erholung der CoreWeave-Aktie wieder vorbei? Kreditmarkt warnt, doch der Auftragsbestand hält dagegen

Absicherung wird teurer

16.10.26 09:52 Uhr

Die Absicherung gegen einen CoreWeave-Ausfall verteuert sich, doch an der Nachfrage zweifelt kaum jemand: Worauf kommt es für Anleger jetzt an?

• Die Sorgen um CoreWeave und ähnliche KI-Werte wie Oracle könnten auf den gesamten Markt abfärben, da die Kreditrisiken in der Branche zunehmen.

• Das Unternehmen hat über 51 Milliarden US-Dollar Schulden, wobei der Zinsaufwand deutlich steigt, doch das Management sieht den Auftragsbestand als Absicherung.

Kreditmarkt misstraut CoreWeave, obwohl die Nachfrage stimmt

Zinsaufwand und Investitionen spielen wichtige Rolle für die Finanzierung

Wie weit könnten die Sorgen auf Oracle und andere KI-Werte abstrahlen?

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Die CoreWeave-Aktie geriet zuletzt kräftig unter Druck: Innerhalb der letzten fünf Tage steht ein Kursminus von über 15 Prozent zu Buche. Am Donnerstag konnte sich das Papier an der NASDAQ jedoch letztlich stabilisieren und verzeichnete Gewinne von 5,94 Prozent auf 69,69 US-Dollar. Doch die Kurserholung könnte schon wieder vorbei sein: Nachbörslich verliert der Titel 2,28 Prozent auf 68,10 US-Dollar. Die Ursache liegt in einer Neuigkeit, die viele Anleger beunruhigt: CoreWeave kämpft wieder mit Kreditsorgen. Der Spread der fünfjährigen Credit Default Swaps lag laut CNBC am Donnerstag bei knapp 1.038 Basispunkten, zeitweise stieg er über 1.140. Damit überschreitet die Absicherung gegen einen Ausfall eine Schwelle, die Marktbeobachter als Notlagensignal lesen. Für Anleger rückt die Finanzierung des Ausbaus in den Mittelpunkt.

Was die Absicherung über CoreWeave verrät

Der Spread ist die Prämie, die Anleger für den Schutz vor einem Zahlungsausfall zahlen. Gavan Nolan von S&P Global Market Intelligence sagte CNBC am Donnerstag, ein Wert ab 1.000 Basispunkten gelte im Allgemeinen als Zeichen finanzieller Notlage. CoreWeave liegt nun darüber.

Gegenüber der Vorwoche stieg der Spread um 16 Prozent, gegenüber dem Vorjahr liegt er 164 Prozent höher. Auch am Anleihemarkt wächst der Druck: Die Rendite der 9,75-Prozent-Anleihe mit Laufzeit bis 2031 kletterte am Vortag auf 15,78 Prozent. Der Markt verlangt also deutlich mehr als den ursprünglichen Kupon. Beide Signale zeigen, dass Kreditgeber das Risiko neu bewerten, und das trifft ein Unternehmen, dessen Wachstum stark auf Fremdkapital beruht.

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Zinslast gegen Auftragsbestand

CoreWeave hat laut CNBC mehr als 51 Milliarden US-Dollar an Schulden und Verpflichtungen aufgenommen. Die Zahlen für das zweite Quartal zeigen: Der Nettozinsaufwand lag bei 640 Millionen US-Dollar, nach 267 Millionen im Vorjahresquartal. Für das dritte Quartal stellt das Unternehmen 860 bis 940 Millionen US-Dollar Zinsaufwand in Aussicht, deutlich mehr als das bereinigte operative Ergebnis von 200 bis 260 Millionen.

Das Management hält dagegen. CEO Mike Intrator erklärte am Mittwoch in einem internen Schreiben, welches CNBC vorliegt, der Auftragsbestand decke alle Schuldenverpflichtungen mehr als ab. Er lag laut CoreWeave zum 30. Juni bei rund 104 Milliarden US-Dollar. Wie CNBC unter Berufung auf die Deutsche Bank berichtet, entfallen rund zwei Drittel davon auf Kunden mit Investment-Grade-Rating, darunter Microsoft, Meta, IBM und Caterpillar. Nolan sieht die Nachfrage unbestritten, offen sei, ob die Cashflows tatsächlich eintreffen, und der freie Cashflow sei deutlich negativ.

CoreWeave-Aktie zwischen KI-Boom und Schuldenrisiken

Die Sorgen bleiben nicht auf CoreWeave beschränkt. Jim Reid von der Deutschen Bank warnte laut CNBC, solche Befürchtungen könnten sich selbst bewahrheiten und weitere KI-Werte treffen. Der Spread der fünfjährigen Credit Default Swaps von Oracle stieg laut CNBC auf 282 Basispunkte, ein Plus von rund 10 Prozent binnen einer Woche.

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Bei den Analysten gehen die Urteile zur CoreWeave-Aktie auseinander. Mizuho senkte am Donnerstag das Kursziel auf 88 US-Dollar nach zuvor 115 US-Dollar und bewertet die Aktie mit Hold. Die Deutsche Bank bekräftigte am Mittwoch ihr Buy und nannte die Kursverwerfung eine Kaufgelegenheit. Im Konsens aus 27 Analysten steht laut TipRanks Buy, das mittlere Kursziel liegt bei 142,78 US-Dollar.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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