ADLER-Aktie tiefer, LEG-Aktie unbewegt: LEG will Immobilienportfolio von ADLER Group übernehmen

Die beiden Unternehmen haben eine entsprechende Absichtserklärung geschlossen. Die Transaktion basiert auf einer Immobilienbewertung in Höhe von 1,485 Milliarden Euro, wie die ADLER Group mitteilte. Diese liege über dem zum 30. Juni ausgewiesenen Buchwert des Portfolios.

Die luxemburgische Gesellschaft trennt sich von den Immobilien, um ihren Verschuldungsgrad zu senken. Der LEG würde die Transaktion ermöglichen, ihre Marktposition in Nord- und Nordwestdeutschland weiter auszubauen. Rund 90 Prozent der Wohneinheiten liegen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen.

Die geplante Transaktion betrifft 7.230 Wohneinheiten und 58 Gewerbeeinheiten der ADLER-Tochter Westgrund, deren Wert laut ADLER ca. 841 Millionen Euro beträgt. Wie ADLER weiter mitteilte, soll die Transaktion in Form von sogenannten "Share Deals" abgewickelt werden, also des Verkaufs eines Mehrheitsanteils. Der ADLER-Konzern soll, ebenso wie Westgrund, mit 10,1 Prozent an den relevanten Gesellschaften beteiligt bleiben. Daher werde der Mittelzufluss aus der Transaktion, auch aufgrund üblicher Kaufpreisanpassungen, nicht der Immobilienbewertung entsprechen.

ADLER hatte vor einer Woche bekanntgegeben, einen Verkauf von Teilen ihrer Mietwohnungen zu prüfen. Mögliche Erlöse könnten zum Rückkauf von Anleihen sowie für weiteren Maßnahmen verwendet werden. Dem Unternehmen lägen von mehreren institutionellen Interessenten Übernahmeangebote für Teile seines "mieteinnahmengenerierenden Portfolios" vor. Mögliche Erlöse könnten zur Rückzahlung oder zum Rückkauf von Anleihen sowie unter Umständen auch zum Rückkauf von Aktien verwendet werden.

Die LEG Immobilien SE teilte separat mit, sie werden die Immobilien vorbehaltlich der Durchführung einer marktüblichen Due Diligence Prüfung zum aktuellen Marktpreis erwerben. Die weiteren Parameter der Vereinbarung sollen der Mitteilung zufolge im Laufe der nächsten Wochen finalisiert werden. Für Zwecke der Due Diligence Prüfung und der Finalisierung der entsprechenden Vertragsdokumentation sei zwischen den Parteien Exklusivität vereinbart worden. Das Management der LEG Immobilien verzichtet bei dieser Transaktion auf den vertraglich vereinbarten "Transaktionsbonus".

Auf der Handelsplattform XETRA zeigen sich die Papiere der ADLER Group am Montag zeitweise 1,83 Prozent schwächer bei 11,78 Euro, während LEG-Aktien zeitweise um 0,04 Prozent auf 123,15 Euro zulegen.

Die ADLER Group war in der vergangenen Woche unter Beschuss des Leerverkäufers und Börsenspekulanten Fraser Perring mit seiner Investmentfirma Viceroy geraten. Dabei geht es um Vorwürfe hinsichtlich der Bilanz, die ADLER "auf das Schärfste" zurückweist. Der Aktienkurs von ADLER war daraufhin auf ein Rekordtief von gut 9 Euro abgestürzt. Er erholte sich bis zum Wochenschluss dann auf 12 Euro, nachdem der Immobilienriese Vonovia angekündigt hat, einen Einstieg beim Branchenrivalen zu prüfen.

Vonovia hat sich in einer Vereinbarung mit dem ADLER-Großaktionär Aggregate Holdings das Recht gesichert, einen Anteil von 13,3 Prozent an ADLER zu erwerben. Zieht Vonovia die Kaufoption, würde sich der Anteil von Aggregate an ADLER damit halbieren. Die Immobilienbranche habe kein Interesse an einer instabilen ADLER Group, hatte Vonovia in der vergangenen Woche mitgeteilt. Zusammen mit involvierten Banken habe das Unternehmen einen Kredit an die Aggregate Holdings zu marktüblichen Konditionen gewährt. Das Kreditvolumen bewege sich im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Unterdessen schaltete ADLER externe Prüfer, um die Vorwürfe des Leerverkäufers mit Blick auf die Bilanz prüfen zu lassen. Zudem hätten das Management und der Verwaltungsrat nun beschlossen, unabhängige Berater und Wirtschaftsprüfer zu beauftragen, um eine umfassende Überprüfung der Vorwürfe, insbesondere der Dritttransaktionen, durchzuführen, hieß es am Freitag.

Aber auch zuvor war es für die ADLER-Anleger bereits ereignisreich. Das Unternehmen hatte erst jüngst eine mögliche Neuausrichtung bekanntgegeben und einen Verkauf von großen Teilen des eigenen Geschäfts in Aussicht gestellt. Mehrere institutionelle Interessenten hätten Angebote für Teile des Mietportfolios des Immobilienkonzerns abgegeben, hieß es.

Zuvor war der Aktienkurs des Unternehmens im September deutlich abgerauscht und hatte in dem einen Monat fast 35 Prozent verloren, obwohl das Management Ende August mit den Halbjahreszahlen die eigenen Gewinnziele hochgeschraubt hatte. Zu Beginn dieses Jahres war die Aktie noch fast 30 Euro wert.

Die ADLER Group ist aus einem Zusammenschluss von Ado Properties, ADLER Real Estate und des Berliner Projektentwicklers Consus Real Estate entstanden. Ado Properties hatte hierbei ADLER Real Estate übernommen und dann Consus geschluckt. Im Dezember 2019 hatte Ado den Deal mit ADLER veröffentlicht. Das kombinierte Unternehmen wurde dann in ADLER Group umbenannt und hat den operativen Hauptsitz in Berlin.

Der Zusammenschluss des Konzerngebildes steht aber in der Kritik. Die Partei Die Linke hatte als Reaktion auf Medienberichte von Ende August dieses Jahres, wonach Anleger bei dem komplexen Deal geschädigt worden sein könnten, eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet. ADLER selbst gibt an, bei der Fusion vollständig transparent gewesen zu sein.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: LEG Immobilien, LEG