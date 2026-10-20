BASF-Aktie in Rot: Kapazitäten für neueste Halbleitermaterialien in Taiwan wird erweitert
BASF investiert in den Ausbau seines Geschäftes mit Halbleitermaterialien in Taiwan.
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Der Chemiekonzern unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung mit dem taiwanischen Wirtschaftsministerium, wie er in Taipeh mitteilte. Am BASF-Standort in Taoyuan sollen zusätzliche Produktionskapazitäten für neueste Halbleitermaterialien entstehen, die Kapazitäten für die Qualitätsanalyse verbessert und das Innovationszentrum erweitert werden.
Angaben zum Investitionsvolumen wurden nicht gemacht. Ziel des Ausbaus sei besonders die steigende weltweite Nachfrage nach neuesten Technologien, darunter auch Prozesstechnologien unter 2 Nanometern.
BASF hatte die Leitung der Geschäftseinheit für Elektronik-Materialien 2025 in Taiwan angesiedelt. Der Konzern hat Prozesschemikalien und maßgeschneiderte Formulierungslösungen für die Halbleiter- und Displayindustrie sowie spezialisierte Metallsysteme für Unterhaltungselektronikanwendungen in seinem Portfolio.
Via XETRA verliert die BASF-Aktie zeitweise 0,51 Prozent auf 52,40 Euro.
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Bildquellen: BASF, BASF