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Absichtserklärung

BASF-Aktie in Rot: Kapazitäten für neueste Halbleitermaterialien in Taiwan wird erweitert

BASF-Aktie in Rot: Kapazitäten für neueste Halbleitermaterialien in Taiwan wird erweitert

BASF investiert in den Ausbau seines Geschäftes mit Halbleitermaterialien in Taiwan.

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BASF
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Der Chemiekonzern unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung mit dem taiwanischen Wirtschaftsministerium, wie er in Taipeh mitteilte. Am BASF-Standort in Taoyuan sollen zusätzliche Produktionskapazitäten für neueste Halbleitermaterialien entstehen, die Kapazitäten für die Qualitätsanalyse verbessert und das Innovationszentrum erweitert werden.

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Angaben zum Investitionsvolumen wurden nicht gemacht. Ziel des Ausbaus sei besonders die steigende weltweite Nachfrage nach neuesten Technologien, darunter auch Prozesstechnologien unter 2 Nanometern.

BASF hatte die Leitung der Geschäftseinheit für Elektronik-Materialien 2025 in Taiwan angesiedelt. Der Konzern hat Prozesschemikalien und maßgeschneiderte Formulierungslösungen für die Halbleiter- und Displayindustrie sowie spezialisierte Metallsysteme für Unterhaltungselektronikanwendungen in seinem Portfolio.

Via XETRA verliert die BASF-Aktie zeitweise 0,51 Prozent auf 52,40 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: BASF, BASF

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09:41 BASF Outperform Bernstein Research
14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
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28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.

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