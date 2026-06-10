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Absichtserklärung

Mercedes Benz-Aktie fester: Autobauer wagt den nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft

11.06.26 08:45 Uhr
Stern auf Verteidigungskurs: Mercedes kooperiert mit Drohnen-Start-up - Mercedes-Benz-Aktie höher | finanzen.net

Der Autobauer Mercedes-Benz möchte mit dem Drohnen-Start-up Tytan Technologies zusammenarbeiten und hat diesen Schritt bereits konkret gemacht.

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Beide Unternehmen unterzeichneten am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung. Im Zentrum der Kooperation soll ein Drohnenabwehrsystem stehen, für das die Marke mit dem Stern die Trägerfahrzeuge bereitstellen soll, wie beide Unternehmen in Berlin mitteilten.

Im Mittelpunkt der geplanten Zusammenarbeit soll ein Flugabwehrsystem namens "Drone Defender" stehen. Der modifizierte Geländewagen G-Klasse könnte dafür als Plattform für ein fahrzeugbasiertes Drohnenabwehr- und Einsatzsystem dienen sowie der angepasste Lieferwagen Sprinter als Basis für einen mobilen Drohnenträger. Die Bundeswehr nutzt schon die Basis der G-Klasse für das Radfahrzeug namens "Wolf". Angaben über einen möglichen Zeitplan und die Höhe der möglichen Investitionen machte eine Sprecherin nicht.

Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius hatte sich zuletzt offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts des Autobauers gezeigt. Dies müsse aber "wirtschaftlich sinnvoll" sein, sagte Källenius dem "Wall Street Journal" nach Angaben des Blattes. "Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist absolut klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss", sagte er. "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit."

Auf Tradegate steigt die Aktie von Mercedes-Benz vorbörslich 0,56 Prozent auf 47,28 Euro.

BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

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