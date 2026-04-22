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Microsoft-Aktie im Fokus: Rekordinvestition in Australiens KI-Infrastruktur

23.04.26 14:51 Uhr
NASDAQ-Aktie Microsoft fällt: Milliarden-Investition in Australiens KI-Boom | finanzen.net

Microsoft plant seine bislang größte Investition in Australien. Bis Ende 2029 sollen Milliarden in den Ausbau digitaler Infrastruktur, Cybersicherheit und Qualifizierungsprogramme fließen.

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• Microsoft baut KI-Investment in Australien massiv aus
• Cloud- und KI-Kapazitäten werden erweitert
• Cybersicherheit und nationale Resilienz sollen gestärkt werden

Im Rahmen eines gemeinsamen Auftritts von Microsoft-Chef Satya Nadella und dem australischen Premierminister Anthony Albanese kündigte der Hard- und Softwarehersteller sein bis dato größtes Investment in Australien an. Insgesamt sollen bis Ende 2029 25 Milliarden AUD (umgerechnet rund 18 Milliarden USD) in das Land fließen.

Massive Erweiterung der Cloud- und KI-Kapazitäten

Im Zentrum der Investition steht der erhebliche Ausbau von Microsofts Azure-KI-Infrastruktur im gesamten Land. Die Kapital- und Betriebsausgaben sollen die lokale KI-Supercomputing-Kapazität stärken und fortschrittliche KI-Prozessoren bereitstellen, die die nächste Generation von KI-Innovationen, Datenanwendungen und Cloud-Diensten unterstützen.

Die Investition wird durch eine Absichtserklärung mit der australischen Regierung untermauert. Darin bekräftigt Microsoft seine Verpflichtung gegenüber den kürzlich veröffentlichten Erwartungen der Regierung an Rechenzentren und KI-Infrastrukturentwickler. Diese orientieren sich an fünf nationalen Prioritäten: Unterstützung des nationalen Interesses Australiens, Vorantreiben der Energiewende, nachhaltiger Wasserverbrauch, Investitionen in australische Fachkräfte und Arbeitsplätze sowie Stärkung lokaler Forschungs- und Innovationsfähigkeit.

Cybersicherheit und nationale Resilienz

Neben dem Infrastrukturausbau umfasst das Maßnahmenpaket die Zusammenarbeit mit dem Australian AI Safety Institute sowie eine Erweiterung des sogenannten Microsoft-ASD Cyber-Shield auf weitere Regierungsbehörden. Darüber hinaus soll die Kooperation mit dem australischen Innenministerium im Bereich nationaler Resilienz vertieft werden. Diese Sicherheitsinitiativen zielen darauf ab, die Cyberabwehrfähigkeit des Landes erheblich zu stärken.

Aufbauend auf bisherigen Investitionen

Die aktuelle Zusage baut auf einer im Oktober 2023 angekündigten Investition in Höhe von fünf Milliarden Australische Dollar auf. Im Zuge dieser früheren Maßnahme hatte Microsoft seine australische Rechenzentrumspräsenz auf 29 Standorte in drei Azure-Regionen ausgebaut und den Microsoft-ASD Cyber-Shield etabliert. Einer Analyse von EY-Parthenon zufolge bezifferte sich Microsofts wirtschaftlichen Beitrag für das Geschäftsjahr 2025 auf 36 Milliarden Australische Dollar. Zudem habe das Unternehmen rechnerisch mehr als 186.000 Vollzeitarbeitsplätze gesichert.

"Australien hat die enorme Chance, KI in echtes Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Nutzen umzusetzen", so Satya Nadella, Vorstandsvorsitzender und CEO von Microsoft in der zugehörigen Pressemitteilung. "Deshalb tätigen wir unsere bislang größte Investition in Australien und stellen 25 Milliarden australische Dollar bereit, um die KI- und Cloud-Kapazitäten auszubauen, die Cybersicherheit zu stärken und den Zugang zu digitalen Kompetenzen im ganzen Land zu erweitern."

Die Microsoft-Aktie im Überblick

Die Microsoft-Aktie zeigt sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 2,22 Prozent tiefer bei 423,30 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat das Papier bisher 10,48 Prozent an Wert verloren. In den letzten zwölf Monaten ging es hingegen 11,78 Prozent nach oben.

Auf Analystenseite wird das Microsoft-Papier jedoch sehr stark bewertet. So kommt die Aktie auf der Analyseplattform TipRanks auf 34 Kaufempfehlungen von insgesamt 36 Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 573,99 US-Dollar und suggeriert gemessen am letzten Schlusskurs ein Aufwärtspotenzial von 32,59 Prozent.

Martina Köhler, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, turtix / Shutterstock.com

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