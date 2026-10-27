tk accelis-Aktie kommt automatisch ins Depot: Was thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsenstart wissen müssen

Abspaltung kommt

27.10.26 03:04 Uhr

Für thyssenkrupp-Aktionäre steht in dieser Woche eine wichtige Veränderung an. Doch ob sich daraus eine interessante neue Anlage ergibt, hängt von mehr ab als vom ersten Handelstag.

• Risiken für die Aktie bestehen durch mögliche Indexzugehörigkeit, dünne Margen, schwankende Werkstoffpreise sowie die Eigentümerstruktur, wobei die nachhaltige Ertragsentwicklung erst durch den ersten eigenen Finanzbericht bewertet werden kann.

• Das Unternehmen plant, seine Margen mittelfristig auf mindestens das Doppelte zu steigern, wobei das Geschäftsmodell vom klassischen Werkstoffhandel zu einem "Materials-as-a-Service"-Ansatz mit Fokus auf Wertschöpfung durch Verarbeitung und Lieferkettenmanagement übergeht.

• Die tk accelis Group AG & Co. KGaA, ehemals Werkstoffsparte von thyssenkrupp, wird am 28. Oktober 2026 im Prime Standard der Börse notieren, wobei für je 20 thyssenkrupp-Aktien eine tk accelis-Aktie automatisch im Depot landet.

Für je 20 thyssenkrupp-Aktien wird automatisch eine tk accelis-Aktie eingebucht

Handel im Prime Standard soll am 28. Oktober 2026 starten

Mittelfristig will tk accelis seine Marge mindestens verdoppeln

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Die tk accelis Group AG & Co. KGaA, die frühere Werkstoffsparte von thyssenkrupp, wird am Mittwoch erstmals im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Auf die Aktionäre des Essener Konzerns kommt damit eine Veränderung zu: Die neuen Papiere landen automatisch im Depot. Doch lohnt es sich, den Werkstoffhändler auch künftig als eigenständige Anlage zu halten?

So kommen die Aktien ins Depot

Die Zuteilung erfolgt automatisch über die jeweilige Depotbank. Für je 20 thyssenkrupp-Aktien gibt es eine tk accelis-Aktie, ohne Zuzahlung und im festgelegten Verhältnis. Maßgeblich ist grundsätzlich der Bestand am Tag, an dem die Abspaltung wirksam wird. Das geschieht durch die Eintragung ins Handelsregister unmittelbar vor der Handelsaufnahme. Insgesamt gehen 49 Prozent der Anteile an die Aktionäre. thyssenkrupp behält die übrigen 51 Prozent und bleibt damit strategische Mehrheitsgesellschafterin.

Auch bei Stückzahlen, die sich nicht durch 20 teilen lassen, erhalten Aktionäre eine Zuteilung. Wer beispielsweise 30 thyssenkrupp-Aktien hält, bekommt eine tk accelis-Aktie. Der rechnerische Rest, die sogenannte Spitze, wird über die Börse verkauft - den anteiligen Erlös schreibt die Depotbank gut. Inhaber von US-Hinterlegungsscheinen (ADRs) bekommen grundsätzlich Bargeld statt Aktien. Gleichzeitig wird die thyssenkrupp-Aktie nach der Abspaltung ohne den abgegebenen Anteil gehandelt. Ein entsprechender Kursabschlag ist daher technisch bedingt und kein Urteil des Marktes über den Mutterkonzern.

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Vom Werkstoffhändler zum Lieferkettendienstleister

Mit der Abspaltung rückt auch das Geschäftsmodell der neuen Gesellschaft in den Fokus. Nach eigenen Angaben zählt tk accelis zu den weltweit führenden werksunabhängigen Werkstoffhändlern, ist nach Umsatz Marktführer in Deutschland und Europa und die Nummer drei in Nordamerika. Unter dem Leitbild "Materials-as-a-Service" soll sich das Unternehmen vom klassischen Handel lösen. Mehr Wertschöpfung soll künftig aus der Verarbeitung von Materialien, dem Lieferkettenmanagement und datengestützten Lösungen kommen. Rund 15.500 Beschäftigte arbeiten für das Unternehmen.

Wie groß die Herausforderung dabei ist, zeigen die bisherigen Zahlen. Im Geschäftsjahr 2024/25 (bis Ende September 2025) setzte die Sparte 11,4 Milliarden Euro um. Das bereinigte EBIT lag jedoch nur bei 132 Millionen Euro, die bereinigte EBITDA-Marge bei 2,0 Prozent. Im Geschäftsjahr 2025/26 verbesserte sich die Ertragskraft dann deutlich: Im zweiten Geschäftsquartal (Januar bis März 2026) stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT legte gegenüber dem Vorjahresquartal um 179 Prozent auf 81 Millionen Euro zu. Auch im dritten Quartal meldete thyssenkrupp für die Sparte einen deutlichen Ergebnisanstieg. Dazu trugen Effizienzprogramme sowie höhere Preise und Mengen vor allem im nordamerikanischen Werkstoffhandel bei.

Die Equity Story setzt auf den Margenhebel

Auf dem ersten Kapitalmarkttag im Sommer in London hat das Management seine mittelfristigen Ziele vorgestellt. Der Umsatz soll im Schnitt um mehr als 4 Prozent pro Jahr wachsen, die bereinigte EBITDA-Marge auf 4 bis 5 Prozent steigen. Helfen sollen ergänzende Zukäufe mit höheren Margen, vor allem in Nordamerika.

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Für Anleger kommt es damit nicht allein auf das Wachstum an. Entscheidend ist, ob tk accelis künftig mehr aus seinem Umsatz herausholen kann. Der Umsatz soll etwa im Tempo des Marktes zulegen, den Unterschied soll die Marge machen. Wie viel der Kapitalmarkt für diese Perspektive zu zahlen bereit ist, wird sich erst im Handel zeigen. Eine erste Orientierung lieferte Jefferies: Die Analysten taxierten den Unternehmenswert inklusive Schulden laut einem Reuters-Bericht vom 5. Oktober auf rund 3,6 Milliarden Euro.

Indexeffekt und dünne Margen als Risiken für die tk accelis-Aktie

Doch nicht nur die Geschäftsentwicklung dürfte den Kurs zum Start beeinflussen. Ein Risiko ist die mögliche Entwicklung rund um die Indexzugehörigkeit. Bei der Abspaltung von TKMS hatte der Indexanbieter STOXX die neue Aktie im Oktober 2025 für genau einen Handelstag in den MDAX aufgenommen und nach XETRA-Schluss wieder entfernt. Für tk accelis ist dies am Mittwoch, den 28. Oktober ebenfalls vorgesehen. Fonds, die den Index nachbilden, müssten die Aktie in diesem Fall wieder verkaufen. Hinzu kommen Anleger, die gezielt in thyssenkrupp investiert sind und die neu eingebuchten Papiere möglicherweise abstoßen. In den ersten Handelstagen könnte das den Kurs belasten, ohne dass sich die operative Lage des Unternehmens verändert hat.

Daneben bleibt das Geschäftsmodell selbst ein Risikofaktor. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,0 Prozent im Geschäftsjahr 2024/25 hat tk accelis nur einen geringen Puffer. Zudem hing die Verbesserung im Geschäftsjahr 2025/26 nach Konzernangaben auch mit höheren Preisen und Mengen zusammen. Sollten Werkstoffpreise oder Nachfrage wieder nachgeben, könnte das ein Geschäft mit so dünner Marge empfindlich treffen. Hinzu kommt die Eigentümerstruktur: thyssenkrupp behält 51 Prozent und damit die Kontrolle. In der Rechtsform der KGaA ist der Einfluss freier Aktionäre ohnehin begrenzt.

Für thyssenkrupp-Aktionäre wird die Zuteilung ins eigene Depot damit auch zu einer eigenen Anlageentscheidung. Entscheidend dürfte sein, ob tk accelis seine Margenziele glaubwürdig erreichen kann. Einen ersten belastbaren Hinweis darauf soll der erste eigene Finanzbericht als börsennotiertes Unternehmen liefern. Dann wird sich zeigen, ob die Ertragswende aus dem Frühjahr 2026 nachhaltig ist.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.