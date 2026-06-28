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Abspaltung neu im Handel

Nach Spin-off: Startet die neue Honeywell Aerospace-Aktie jetzt durch?

29.06.26 09:08 Uhr
Börsenpremiere! Honeywell Aerospace-Aktie startet als eigenständiger Konzern an der NASDAQ | finanzen.net

Mit dem Börsendebüt von Honeywell Aerospace ist die Aufspaltung des Industriekonzerns abgeschlossen. Das können Anleger erwarten.

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• Honeywell hat heute die Luftfahrtsparte als Honeywell Aerospace (Kürzel HONA) abgespalten
• Damit ist die von Aktivist Elliott angestoßene Dreiteilung komplett
• Die Trennung soll höhere Bewertungen freisetzen

Mit dem heutigen Handelsstart von Honeywell Aerospace ist aus einem der letzten großen US-Mischkonzerne ein fokussiertes Trio geworden: Honeywell hat seine Luftfahrt- und Verteidigungssparte abgespalten, sie firmiert unter dem Kürzel HONA. Das verbliebene Automatisierungsgeschäft tritt als Honeywell Technologies auf und behält das Kürzel HON. Je zwei alte Aktien ergaben eine HONA-Aktie. Das erklärte Ziel der Aufspaltung: Jeder Teil soll für sich höher bewertet werden, als er es im Konzernverbund wurde.

Der Druck kam von außen

Den Anstoß gab kein Strategiepapier, sondern ein Aktivist. Elliott Investment Management stieg im November 2024 mit rund fünf Milliarden US-Dollar bei Honeywell ein und drängte auf die Zerschlagung, mit dem Argument, die Summe der Einzelteile sei mehr wert als der Konzern. Anfang 2025 gab das Management nach. Vorstandschef Vimal Kapur begründete den Schritt strategisch: Luftfahrt und Automatisierung hätten zunehmend unterschiedliche Bedürfnisse, die eine im Kapazitätsausbau und der Lieferkette, die andere bei Software, KI und Energie. Honeywell folgt damit einem breiteren Trend zur Entflechtung großer Mischkonzerne, der die früher gefeierte Konglomeratsstruktur als Bewertungsbremse abgestempelt hat.

Zwei Konzerne, zwei Profile

Honeywell Aerospace ist der größere Brocken. Die Sparte stand zuletzt für rund 40 Prozent des Konzernumsatzes und kam 2025 auf mehr als 17 Milliarden US-Dollar, womit sie zu den größten börsennotierten Luftfahrtzulieferern zählt. Vom Start weg rückt sie in die Indizes S&P 500 und S&P 100 auf, was Indexfonds zu Käufen zwingt. Honeywell Technologies bündelt Gebäude-, Prozess- und Industrieautomatisierung und stellt für das laufende Jahr rund 20 Milliarden US-Dollar Umsatz sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,95 bis 4,15 US-Dollar in Aussicht. Parallel ordnete der Konzern mit einem Reverse Split im Verhältnis 1 zu 2 die eigene Aktienzahl neu. Die Spezialmaterialsparte war bereits im Oktober unter dem Namen Solstice Advanced Materials als eigenständies Unternehmen abgespalten worden, damit ist die Dreiteilung abgeschlossen.

Was die Trennung wirklich freisetzt

Die Wertentfaltung ist die zentrale Wette. Anfang 2025 bezifferten Analysten allein das Luftfahrtgeschäft auf 90 bis 120 Milliarden US-Dollar und sahen den Konzern als Ganzes mit einem Abschlag gehandelt. Die Hoffnung dahinter: Getrennt erhalten die fokussierten Firmen höhere Bewertungsmultiplikatoren. Die Erfahrung mahnt jedoch zur Vorsicht. Abspaltungen liefern gemischte Ergebnisse, ein breit gestreuter Indexfonds auf Spin-offs hinkte dem Gesamtmarkt über das vergangene Jahrzehnt sogar hinterher. Zudem hatte Honeywells Bewertungsabschlag Gründe jenseits der Struktur, etwa die zuletzt schwache Industrieautomatisierung, deren Nachfrage nach dem Pandemieboom abflaute. Ein höherer Kurs stellt sich damit nicht automatisch ein, sondern hängt an der operativen Umsetzung. Vieles davon hat der Markt ohnehin vorweggenommen, die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 19 Prozent im Plus.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: SNEHIT PHOTO / Shutterstock.com

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09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
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27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

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