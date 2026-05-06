Abspaltung

Die Rüstungsindustrie boomt aufgrund geopolitischer Krisen so stark wie lange nicht mehr. In diesem Umfeld prüft L3Harris ein IPO seiner Raketen-Sparte - mit dem Staat als Ankerinvestor.

• L3Harris plant Raketen-IPO in politisch geprägtem Umfeld

• Beteiligung der US-Regierung

• Viele Details zum Börsengang noch offen



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Die globale Rüstungsindustrie erlebt derzeit eine außergewöhnliche Phase: Getrieben von geopolitischen Spannungen, steigenden Verteidigungsbudgets und einem grundlegenden Strategiewechsel vieler Staaten hat sich die Branche von einem zyklischen Sektor zu einem strukturellen Wachstumsfeld entwickelt.

Vor diesem Hintergrund planen nun auch viele Branchenvertreter den Schritt an die Börse oder haben diesen sogar bereits unternommen. In den USA prüft nun auch der Rüstungskonzern L3Harris Technologies die Abspaltung und den Börsengang seiner Raketenlösungs-Sparte, um zusätzlichen Wert freizusetzen - ein Schritt, der die Dynamik der Branche ebenfalls exemplarisch widerspiegelt.

Rüstungsbranche im strukturellen Aufwind

Die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Insbesondere Systeme zur Luftabwehr, Präzisionsraketen und Munitionslösungen stehen im Fokus vieler Regierungen. Vor diesem Hintergrund hat etwa L3Harris bei der Zahlenvorlage für das erste Quartal 2026 auch seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben - ein klares Signal für die robuste Auftragslage und die hohe Auslastung der Produktionskapazitäten.

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Diese Entwicklung ist dabei Ausdruck eines langfristigen Trends: Staaten sichern sich nicht mehr nur über die Auftragsvergabe ihre militärische Handlungsfähigkeit, sondern greifen zunehmend direkt in industrielle Strukturen ein. So investierte beispielsweise das US-Verteidigungsministerium in der Vergangenheit bereits gezielt in kritische Zulieferer wie Intel und US Steel, um Engpässe zu vermeiden und die Versorgung mit Schlüsseltechnologien sicherzustellen.

An den Kapitalmärkten zeigt sich jedoch mit Blick auf die Rüstungsunternehmen trotz ihrer operativen Stärke häufig ein differenzierteres Bild. Zwar profitieren viele Konzerne von steigenden Umsätzen und soliden Margen, doch die Kursreaktionen bleiben bisweilen verhalten. Laut "Barron's" reagieren Investoren sensibel auf Bewertungen, politische Risiken und die Frage, wie nachhaltig das Wachstum tatsächlich ist.

Börsenpläne von L3Harris im Spannungsfeld von Wachstum und Vorsicht

Vor diesem Hintergrund wirkt der geplante Börsengang der Raketen-Sparte von L3Harris wie ein Testfall. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben vertraulich die entsprechenden Unterlagen bei der SEC eingereicht, viele Punkte bleiben dabei momentan jedoch noch offen. "Die Anzahl der anzubietenden Aktien sowie die Preisspanne für das geplante Angebot stehen noch nicht fest. Der Börsengang steht unter dem Vorbehalt der Markt- und sonstigen Rahmenbedingungen sowie des Abschlusses des Prüfverfahrens der SEC", heißt es in der Pressemitteilung.

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Laut "Reuters" wurden erste Pläne für eine Abspaltung der Sparte "Missile Solutions" bereits im Januar bekannt. CEO Chris Kubasik sagte damals laut der Nachrichtenagentur, dass er für ein selbstständiges Raketengeschäft ein jährliches Wachstum im mittleren bis oberen zweistelligen Prozentbereich erwarte. Eine Ausgliederung dürfte somit vor allem auch darauf abzielen, schneller Kapital anzuziehen und verborgene Werte sichtbar zu machen, indem man einen neuen "Pure Player" für den Raketen- und Munitionsboom schafft.

Der Staat als Ankerinvestor - ein Novum mit Signalwirkung

Besondere Aufmerksamkeit dürfte bei einem Börsengang der Raketen-Sparte auch der Rolle des US-Verteidigungsministeriums zukommen. Dieses hat laut "Reuters" bereits im Vorfeld rund eine Milliarde US-Dollar in Form eines wandelbaren Wertpapiers in die Sparte investiert - ein Engagement, das beim Börsengang in Eigenkapital umgewandelt werden soll. Die US-Regierung wird somit zum Ankerinvestor, L3Harris soll jedoch weiterhin die Mehrheit an der Tochter halten.

Dennoch ist das Engagement der US-Regierung bemerkenswert, da es die strategische Bedeutung der betroffenen Technologien unterstreicht. Raketenmotoren, wie sie L3Harris für Systeme wie Patriot oder Tomahawk liefert, gelten als kritische Infrastruktur im militärischen Kontext. Die staatliche Beteiligung signalisiert daher nicht nur Vertrauen in das Geschäftsmodell, sondern auch ein politisches Interesse an Stabilität und Skalierbarkeit der Produktion.

Gleichzeitig wirft dieses Modell aber auch Fragen auf. Wenn der Staat zugleich Kunde, Investor und indirekter Regulator ist, entstehen potenzielle Interessenkonflikte. Für Investoren bedeutet dies eine neue Gemengelage, in der klassische Bewertungsmaßstäbe um politische Faktoren ergänzt werden müssen.

Wachstumsstory mit Fragezeichen

Operativ bietet die Raketen-Sparte von L3Harris zweifellos eine überzeugende Geschichte. Die Umsätze wachsen zweistellig, die Nachfrage gilt als langfristig gesichert, und die geopolitische Lage spricht derzeit eher für eine weitere Ausweitung der Verteidigungsausgaben. Laut Unternehmensangaben konnte der Bereich "Missile Solutions" im ersten Quartal 2026 ein Umsatzplus von rund 17,86 Prozent auf 990 Millionen US-Dollar verzeichnen. Das Betriebsergebnis des Segments kletterte daneben ebenfalls deutlich von 96 Millionen US-Dollar auf 124 Millionen US-Dollar, die operative Marge lag zuletzt bei 12,5 Prozent.

Im Vergleich zu US-amerikanischen Branchengrößen wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman nimmt die geplante L3Harris-Sparte zudem eine besondere Rolle ein. Während Lockheed und Northrop als Systemintegratoren komplette Waffensysteme entwickeln und liefern, positioniert sich L3Harris stärker als spezialisierter Zulieferer - insbesondere im Bereich der Feststoffraketenmotoren. Gerade diese Rolle könnte sich als strategischer Vorteil erweisen. Viele große Programme - von Patriot bis THAAD - sind auf Zulieferer wie L3Harris angewiesen, was dem Unternehmen eine Art "Flaschenhals"-Position in der Wertschöpfungskette verschafft. Hinzu kommt, dass der Markt für Raketenantriebe nur von wenigen Anbietern dominiert wird. Laut "Financial Times" existieren in den USA faktisch nur sehr wenige Produzenten, was die strategische Bedeutung der Sparte zusätzlich erhöht. Gleichzeitig bleibt man aber abhängig von den großen Auftraggebern, die die Endsysteme kontrollieren.

Weitere Details zum IPO dürften genau unter die Lupe genommen werden

Bei einem zukünftigen Börsengang der Sparte - die "Financial Times" geht von einem Listing in der zweiten Jahreshälfte 2026 aus - dürften Investoren genau prüfen, ob die erwarteten Wachstumsraten bereits im angestrebten Ausgabepreis eingepreist sind und wie stark das Geschäft von politischen Entscheidungen abhängt. Zudem bleibt das IPO-Umfeld insgesamt selektiv: Nicht jeder Börsengang mit Verbindungen zur Rüstungsindustrie findet automatisch breite Nachfrage - wie sich zuletzt beim Börsengang von electrovac in Frankfurt gezeigt hat.

Ob das IPO zum Erfolg wird, hängt daher nicht allein von Kennzahlen ab, sondern auch davon, wie Investoren die neue Verflechtung von staatlichen Interessen, industriellen Kapazitäten und finanziellen Erwartungen bewerten. Klar ist jedoch schon jetzt: Die Rüstungsindustrie hat sich vom Randthema zu einem der zentralen Schauplätze globaler Wirtschaftsdynamik entwickelt - mit allen Chancen und Ambivalenzen, die ein solcher Aufstieg mit sich bringt.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net