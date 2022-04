GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Investoren offenbar an STRATEC-Kauf interessiert -- BASF-Chef warnt vor schwerster Wirtschaftskrise seit Zweitem Weltkrieg

Sanofi: Euroapi-Aktie ab 6. Mai an Pariser Börse. Toshiba-Großaktionäre hoffen auf Bieterkampf. US-Regierung zapft Öl-Reserven so stark an wie nie zuvor. Salzgitter betont entscheidende Rolle von Erdgas für Produktion. SAP-Chef sieht Ukraine-Krieg auch als Cyber-War. Lkw-Finanzierer von Daimler Truck startet Geschäft schrittweise.