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Abspaltung

thyssenkrupp-Aktie unbeeindruckt: Börsengang der Materialsparte TK Accelis noch 2026 geplant

16.06.26 20:21 Uhr
thyssenkrupp-Aktie unbeeindruckt: thyssenkrupp mit Großumbau -TK Accelis soll noch 2026 an die Börse | finanzen.net

Der Stahlkonzern thyssenkrupp macht weiter mit der Verselbstständigung von Geschäftsbereichen und will seine Werkstoffsparte in diesem Jahr an die Börse bringen.

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Der Aufsichtsrat empfahl den Aktionärinnen und Aktionären am Dienstag die Zustimmung zur Abspaltung des Werkstoffhändlers und Lieferkettendienstleisters, wie der Konzern in Essen mitteilte. Die Beschlussfassung ist für eine außerordentliche Hauptversammlung am 7. August vorgesehen. Die Aktien der mittlerweile unter TK Accelis firmierenden Tochter sollen noch in diesem Kalenderjahr an der Frankfurter Börse gelistet werden.

Die thyssenkrupp AG soll in den kommenden Jahren zu einer Finanzholding umgebaut werden, in der bisherige Sparten als eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Das Marinegeschäft wurde unter der Marke TKMS bereits an die Börse gebracht.

Im nachbörslichen Handel auf Tradegate zeigt sich die thyssenkrupp-Aktie zeitweise unverändert zu ihrem XETRA-Schluss bei 11,18 Euro.

/men/stw

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: thyssenkrupp AG

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