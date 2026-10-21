Skepsis für die Eutelsat-Aktie: Wie SpaceX die Schwächen der Wachstumsziele offenlegt

Abstand zu Starlink

21.10.26 08:30 Uhr

Goldman senkt das Kursziel kräftig, während SpaceX starke Quartalszahlen vorlegt: Wie groß ist der Abstand zwischen beiden Konnektivitätsanbietern wirklich?

• Eutelsat setzt auf staatliche Aufträge und das Wachstum im LEO-Geschäft, muss jedoch seine Profitabilität und das tatsächliche Wachstum beweisen, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen, insbesondere im Vergleich zu SpaceX.

• SpaceX zeigt mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden US-Dollar und 13,6 Millionen Starlink-Abonnenten im Satelliten-Internetgeschäft eine klare Marktdominanz, während Eutelsat mit deutlich geringeren Umsätzen und weniger Abonnenten konkurriert.

• Goldman Sachs hat das Kursziel für Eutelsat deutlich auf 1,60 Euro gesenkt und bleibt bei der Einstufung "Hold", äußert jedoch Zweifel an den langfristigen Wachstumszielen aufgrund der schwachen Umsatzentwicklung seit 2020.

Goldman bleibt bei Hold und kappt das Kursziel deutlich

SpaceX zeigt, wie weit Starlink bei Kunden und Umsatz enteilt ist

Eutelsat muss beweisen, dass die ambitionierten Wachstumsziele erreichbar sind

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Goldman Sachs hat das Kursziel für Eutelsat Communications am Montag von 5,22 auf 1,60 Euro gesenkt, die Einstufung "Hold" aber beibehalten. Einen Tag später legte SpaceX Quartalszahlen vor, die den Abstand im Satellitengeschäft verdeutlichen. Für Eutelsat geht es damit gleich an zwei Fronten um Vertrauen: Der Konzern muss sich gegen den übermächtigen Konkurrenten Starlink behaupten und zugleich belegen, dass seine eigenen Wachstumsziele realistisch sind.

Goldman zweifelt an den Wachstumszielen

Analyst Andrew Lee bestätigte die Hold-Einstufung für Eutelsat, senkte das Kursziel jedoch deutlich auf 1,60 Euro. Damit beträgt es nur noch knapp ein Drittel des bisherigen Werts. Die Skepsis der US-Investmentbank geht allerdings über die Bewertung der Aktie hinaus.

Einem Bericht von "Investing" zufolge stellt Goldman Sachs auch die Mittelfristziele des Managements für die Geschäftsjahre 2027 bis 2029 infrage. Die Analysten sehen eine erhebliche Glaubwürdigkeitslücke, weil Eutelsat seit der Fusion mit OneWeb im Jahr 2023 wiederholt enttäuscht habe. Ein Blick auf die Umsatzentwicklung erklärt die Zweifel: Zwischen dem Geschäftsjahr 2020 und dem Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz historisch betrachtet in keinem Jahr um mehr als zwei Prozent. Mittelfristig soll das Wachstum nun plötzlich acht bis neun Prozent pro Jahr erreichen.

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Der Weg dorthin ist jedoch anspruchsvoll. Für das Geschäftsjahr 2026/27 stellt das Management zunächst nur ein leichtes Umsatzwachstum in Aussicht. Dass sich die Entwicklung danach so deutlich beschleunigt, hält Goldman offenbar für wenig überzeugend. Die EBITDA-Prognose der Bank für das Geschäftsjahr 2028/29 liegt dem Bericht zufolge zwei Prozent unter dem Marktkonsens und sogar 13 Prozent unter dem unteren Ende der vom Management ausgegebenen Zielspanne.

Damit droht Eutelsat aus Sicht der Analysten vor allem ein Vertrauensproblem. Sollten die Geschäftszahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben und weitere Prognosesenkungen folgen, könnte sich die Skepsis der Anleger verfestigen. Zwar bietet die Integration von OneWeb die Chance, das Satelliten-Breitbandgeschäft auszubauen und die operative Entwicklung zu verbessern. Doch gerade angesichts der schwachen Wachstumshistorie muss Eutelsat erst zeigen, dass daraus tatsächlich eine nachhaltige Beschleunigung entsteht.

SpaceX setzt die Messlatte

Wie groß die Herausforderung ist, zeigt der Blick auf SpaceX. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 14,6 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 4,4 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust angefallen war. Besonders relevant für den Vergleich mit Eutelsat ist das Satelliten-Internetgeschäft Starlink: Die Sparte setzte 5,25 Milliarden US-Dollar um und zählte zum 30. September insgesamt 13,6 Millionen Consumer-Abonnenten.

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Die Größenordnungen verdeutlichen den Abstand. Eutelsat erzielte im gesamten Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2026 rund 1,24 Milliarden Euro Umsatz, davon 297 Millionen Euro im LEO-Geschäft mit Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn. Eine direkt vergleichbare Zahl von Abonnenten veröffentlicht der Konzern nicht. Hinzu kommt der finanzielle Spielraum von SpaceX: Barmittel in Höhe von 51,3 Milliarden US-Dollar ermöglichen es dem Unternehmen, den weiteren Ausbau zu finanzieren. Eutelsat muss dagegen hohe Investitionen mit einer deutlich kleineren Umsatzbasis stemmen.

Eutelsat setzt auf staatliche Aufträge und OneWeb

Um im Satellitengeschäft zu wachsen, verfolgt Eutelsat einen anderen Ansatz als SpaceX. Der Konzern setzt auf sein bestehendes Geschäft, den Ausbau des LEO-Netzes und staatliche Nachfrage. In seinem Geschäftsbericht vom 7. August 2026 verwies Eutelsat auf einen Auftragsbestand von 3,4 Milliarden Euro. Das LEO-Geschäft war auf vergleichbarer Basis um 69,5 Prozent gewachsen. Für das Geschäftsjahr 2026/27 stellt das Management ein weiteres LEO-Wachstum von mehr als 30 Prozent in Aussicht.

Auch die Mittelfristziele bauen auf dieser Entwicklung auf: Bis Juni 2029 peilt Eutelsat einen Umsatz von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von mehr als 60 Prozent an. Staatliche Aufträge sollen dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Dazu zählen der Rahmenvertrag mit dem französischen Verteidigungsministerium und die Beteiligung am europäischen Programm IRIS². Zudem vereinbarte Eutelsat mit OroraTech, Wärmebild-Nutzlasten auf künftigen OneWeb-Satelliten einzusetzen.

Solche Aufträge und Kooperationen bieten dem Konzern Wachstumsperspektiven und können für zusätzliche Planungssicherheit sorgen. Sie lösen jedoch nicht automatisch das grundlegende Problem: Eutelsat muss das Wachstum im Satelliten-Breitbandgeschäft so weit steigern, dass es den Rückgang im traditionellen Geschäft ausgleicht. Das Videogeschäft schrumpfte zuletzt um 13,1 Prozent. Gleichzeitig plant der Konzern für 2026/27 Investitionen von rund 1,2 Milliarden Euro, während die EBITDA-Marge auf dem Vorjahresniveau bleiben soll.

Der Erfolg der Strategie hängt damit nicht allein davon ab, ob Eutelsat neue Aufträge gewinnt. Entscheidend ist auch, ob das Unternehmen das Wachstum profitabel umsetzen und den kapitalintensiven Netzausbau finanzieren kann. Gegenüber SpaceX positioniert sich Eutelsat vor allem als europäisch verankerter Anbieter mit staatlichem Rückhalt, nicht als Massenanbieter mit einer vergleichbaren Kundenbasis.

Quartalszahlen werden zum nächsten Prüfstein

Für den Aktienkurs dürfte sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Mittelfristziele in den kommenden Quartalen zuspitzen. Der nächste wichtige Termin ist die Veröffentlichung der Umsätze für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 am 29. Oktober 2026. Dann wird sich zeigen, ob das LEO-Geschäft die angekündigte Dynamik hält und ob sich der Rückgang im Videogeschäft fortsetzt.

Ein einzelnes Quartal wird die Zweifel an den Zielen für 2029 zwar kaum ausräumen. Eutelsat muss aber Schritt für Schritt belegen, dass die geplante Wachstumsbeschleunigung tatsächlich erreichbar ist. Gelingt das nicht, drohen weitere Enttäuschungen und ein zusätzlicher Vertrauensverlust. Für Anleger bleibt deshalb nicht nur der Abstand zu Starlink entscheidend, sondern vor allem die Frage, ob Eutelsat seine eigenen Versprechen einlösen kann.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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