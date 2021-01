PSA- und FCA-Aktien klettern: PSA-Aktionäre billigen auf Hauptversammlung Megafusion mit Fiat Chrysler

Das teilte das Unternehmen nach einer außerordentlichen Hauptversammlung am Montag mit. Wegen der Corona-Beschränkungen in Frankreich gab es für die Anteilseigner keine Präsenzveranstaltung.

"Wir sind bereit für diese Fusion", sagte PSA-Konzernchef Carlos Tavares, der auch den neuen Verbund mit dem Namen "Stellantis" führen soll. Der Termin für den Zusammenschluss solle bald mitgeteilt werden. Der aus Portugal stammende Topmanager sagte, dass sich zwei gesunde Unternehmen zusammenschließen. "Das ist ein historischer Augenblick."

Die EU-Wettbewerbshüter hatten der Fusion im Dezember mit Auflagen zugestimmt. Mit dem Zusammenschluss soll der viertgrößte Autokonzern der Welt entstehen. Der neue Verbund mit großen Standbeinen in Europa und in Nordamerika wird 14 Marken führen, darunter sind Opel, Peugeot, Citroën, Fiat Chrysler (FCA), Jeep, Alfa Romeo , Lancia, Abarth und Dodge.

Fiat Chrysler und PSA setzten vor der Corona-Krise zusammen rund 8,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ab und hatten einen Umsatz von 170 Milliarden Euro. Nur noch Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), Toyota (Toyota Motor) und der französisch-japanische Renault-Nissan (Nissan Motor)-Verbund waren 2019 größer.

Die Peugeot-Aktie gewinnt an der EURONEXT in Paris zuletzt 2,73 Prozent auf 22,98 Euro, während es für die Fiat Chrysler-Aktie in Mailand um 2,28 Prozent auf 14,99 Euro aufwärts geht.

