Abstimmung zu Lieferkettengesetz wegen zivilrechtlichen Fragen verschoben

Von Petra Sorge und Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Bundestag wird am Donnerstag nicht wie eigentlich vorgesehen das umstrittene Lieferkettengesetz verabschieden. Das Gesetz wurde von der Tagesordnung genommen. Die Unionsfraktion will zuvor noch zivilrechtliche Fragen bei dem Vorhaben klären.

"Wir haben beim Lieferkettegesetz noch das Problem, dass wir eine zusätzliche zivilrechtliche Haftung ausschließen wollen. Das ist vielen Unternehmen in Deutschland auch aus gutem Grund, und das unterstützen wir, sehr sehr wichtig. Das muss eindeutig ausgeschlossen sein", erklärte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus.

Es fänden zurzeit noch "sehr sehr viele Gespräche" zu diesem Thema statt. "Wir arbeiten hart daran, dass wir noch möglichst viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, umsetzen werden", so der CDU-Politiker.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärte, es sei "nicht dramatisch", dass die Union noch "zwei, drei Tage länger" brauche, bevor das Gesetz zur Abstimmung in den Bundestag komme.

Allerdings sei klar, dass Deutschland seinen Wohlstand "nicht dauerhaft auf die Ausbeutung von Menschen in anderen Teilen der Welt ausbauen" könne. "Es gibt eben auch eine unternehmerische Verantwortung", so Heil. "Deswegen setze ich darauf, dass wir das gemeinsam in dieser Koalition hinbekommen. Alles andere wäre nicht redlich, weil wir lange verhandelt haben. Ich setze trotz aufziehenden Wahlkampfs darauf, dass wir in dieser Koalition redlich miteinander umgehen."

Das vom Kabinett Anfang März beschlossene Gesetz sieht ab 2023 strengere Sorgfaltspflichten für Konzerne mit mindestens 3.000 Beschäftigten vor. Ab 2024 sind auch Betriebe mit mindestens 1.000 Mitarbeitern erfasst, was schätzungsweise rund 2.500 Unternehmen betrifft.

Wirtschaftsverbände sehen das Lieferkettengesetz kritisch. Sie fürchten Wettbewerbsnachteile für deutsche Unternehmen und einen womöglich völligen Rückzug aus Ländern mit hohem Menschenrechtsrisiko.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 09:17 ET (13:17 GMT)