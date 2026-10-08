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Abstufung belastet

BofA wird skeptisch bei Jungheinrich: Abstufung schickt Aktie auf tiefsten Stand seit vier Jahren

BofA wird skeptisch bei Jungheinrich: Abstufung schickt Aktie auf tiefsten Stand seit vier Jahren

Eine Abstufung durch die Bank of America (BofA) hat den Kurs von Jungheinrich am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gedrückt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
20.94 EUR -1.50 EUR -6.68 %
Charts | News | Analysen
KION GROUP AG
34.00 EUR -0.22 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen

Die Papiere rutschen im XETRA-Handel zeitweise um 6,64 Prozent auf 20,82 Euro ab. Nach einer Phase der Stabilisierung hat sich damit der Abwärtsdruck wieder verschärft. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust über 40 Prozent.

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Analyst Tore Fangmann rechnet nicht länger mit einer kurzfristigen Erholung auf dem europäischen Markt für Stapler. Hohe Zinsen, die Inflation und die Konkurrenz aus China belasteten die Branche. Der Experte senkte daher die Einstufung für Jungheinrich auf "Underperform" und das Kursziel von 35 auf 21 Euro.

Für die Aktien des Kontrahenten Kion reduzierte Fangman das Kursziel von 66 auf 45 Euro. Kion-Aktien verloren 2,4 Prozent auf 33,15 Euro. Fiskalische Maßnahmen der Bundesregierung für die Infrastruktur müssten erst noch zeigen, dass auch die Logistikbranche davon profitiert, argumentierte der Experte. Hinzu komme eine große Abhängigkeit beider Unternehmen vom schwächelnden Konsum der Verbraucher.

/bek/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Jungheinrich

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jungheinrich nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.09.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.08.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
11.08.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.

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