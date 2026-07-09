DAX 25.017 -0,2%ESt50 6.253 -0,3%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,21 -2,1%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.137 -1,4%Euro 1,1409 +0,0%Öl 78,9 +3,8%Gold 4.059 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Abstufung belastet

HelloFresh-Aktie nähert sich Rekordtief - Kepler äußert Turnaround-Zweifel

HelloFresh-Aktie nähert sich Rekordtief - Kepler äußert Turnaround-Zweifel

Die Aktien von HelloFresh haben sich am Montag vorbörslich wieder ihrem Rekordtief genähert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
3.50 EUR -0.23 EUR -6.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Dieses hatten die Papiere im März bei 3,49 Euro erreicht. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Aktien gegenüber dem XETRA-Schluss zeitweise über 4 Prozent auf 3,55 Euro.

Werbung

Analyst Sven Sauer von Kepler Cheuvreux senkte sein Kursziel um einen Euro auf 3,50 Euro und stufte die Papiere auf "Reduce" ab. Sauer begründete dies mit erneut gesenkten Prognosen bis 2028, aber vor allem in geringerem Vertrauen in das Timing des Umsatz-Turnarounds.

Das erste Quartal sei schon schwach gewesen und das zweite dürfte währungsbereinigt noch mieser gewesen sein, so der Experte. Die Verbraucherstimmung bleibe schwach und die Konkurrenz im Bereich Fertigmenüs werde härter. Die Markterwartungen an eine Erholung erscheinen ihm zu optimistisch.

HelloFresh-Aktien hatten zu Corona-Zeiten im Herbst 2021 fast 100 Euro gekostet. Seither ging es - von zwei deutlichen Zwischenerholung 2023 und 2024 abgesehen - klar abwärts.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: HelloFresh SE

Aktuelle HelloFresh Aktie News

Werbung

HelloFresh Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.06.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
08.05.26 HelloFresh Neutral UBS AG
07.05.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG