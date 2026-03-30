Givaudan-Aktie: Analyst senkt Rating und Kursziel wegen geopolitischer Risiken deutlich
Berenberg sieht steigende Risiken durch den Nahostkonflikt und erwartet schwächeres Wachstum bei Givaudan.
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Die Privatbank Berenberg hat Givaudan von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3580 auf 2915 Franken gesenkt. Angesichts des Nahostkriegs könnte sich das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter verlangsamen, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Aromen- und Duftstoffherstellers. Unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen sei Givaudan hier den höchsten Risiken ausgesetzt.
/rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
HAMBURG (dpa-AFX)
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