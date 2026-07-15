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Nach Kurseinbruch der EVOTEC-Aktie: Berenberg senkt Kursziel und Rating

Nach Kurseinbruch der EVOTEC-Aktie: Berenberg senkt Kursziel und Rating

Nach der jüngsten Prognosesenkung verliert EVOTEC das Vertrauen von Berenberg. Die Privatbank stuft die Aktie ab und senkt das Kursziel deutlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
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Die Privatbank Berenberg hat EVOTEC SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 3,60 Euro gesenkt. Die jüngst gekappten Zielvorgaben offenbarten eine starke Abhängigkeit des Dienstleisters für die Biotech- und Pharmabranche von noch nicht in trockenen Tüchern befindlichen Verträgen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. In einer Telefonkonferenz habe das Management aber darauf hingewiesen, dass die Gewinnwarnung zeitliche Gründe habe, keine strukturellen.

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HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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08:26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG