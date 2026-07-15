Nach Kurseinbruch der EVOTEC-Aktie: Berenberg senkt Kursziel und Rating
Nach der jüngsten Prognosesenkung verliert EVOTEC das Vertrauen von Berenberg. Die Privatbank stuft die Aktie ab und senkt das Kursziel deutlich.
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Die Privatbank Berenberg hat EVOTEC SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 3,60 Euro gesenkt. Die jüngst gekappten Zielvorgaben offenbarten eine starke Abhängigkeit des Dienstleisters für die Biotech- und Pharmabranche von noch nicht in trockenen Tüchern befindlichen Verträgen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. In einer Telefonkonferenz habe das Management aber darauf hingewiesen, dass die Gewinnwarnung zeitliche Gründe habe, keine strukturellen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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EVOTEC Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|EVOTEC SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG