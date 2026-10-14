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Abstufung trifft Aktien

Dell, HPE und NetApp brechen nach Barclays-Abstufung ein: Droht den KI-Aktien die Luft auszugehen?

Dell, HPE und NetApp brechen nach Barclays-Abstufung ein: Droht den KI-Aktien die Luft auszugehen?

Barclays stuft Dell, HPE und NetApp auf „Equal-weight“ ab. Die Bank sieht begrenztes Kurspotenzial und verweist auf hohe Bewertungen sowie einen bislang ausbleibenden KI-Schub.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
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Hewlett Packard Enterprise Co.
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NetApp Inc.
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  • Barclays stuft drei Hardware-Aktien ab
  • KI-Schub bleibt bisher aus
  • Gewinnüberraschungen dürften nach Einschätzung der Bank kleiner ausfallen
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Barclays hat Dell Technologies, den Anbieter von Servern, Speichern und PCs, von "Overweight" auf "Equal-weight" gesenkt. Dasselbe Votum trifft laut dpa-AFX Hewlett Packard Enterprise (HPE) und NetApp. Die Begründung zielt auf die Bewertung und einen fehlenden KI-Schub.

Die Aktien aller drei Unternehmen gerieten daraufhin kräftig unter Druck: Während Dell an der NYSE zeitweise um kräftige 7,46 Prozent auf 529,74 US-Dollar fällt, verliert HPE 4,51 Prozent auf 65,71 US-Dollar. NetApp sackt an der NASDAQ um 3,70 Prozent auf 230,17 US-Dollar ab. Zusätzlich belastet das Marktumfeld: Stärker als erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise dürften zinssensible Techwerte drücken.

Barclays wird bei IT-Hardware vorsichtiger

Analyst Tim Long will bei IT-Hardware-Aktien, die stärker an die Unternehmensausgaben gekoppelt sind, vorsichtiger sein. Laut Barclays seien die Bewertungen deutlich gestiegen. Zudem schreibt Barclays laut Stocktwits: "Wir sehen bislang noch keinen nennenswerten Durchbruch bei der KI-Entwicklung."

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Dell Technologies-Aktie: Speicherinflation als Kurstreiber

Barclays senkte das Kursziel für Dell gemäß Investing.com von 603 auf 574 US-Dollar. Dells Umsetzung beim Ausgleich der Speicherinflation habe einen Großteil der Kursentwicklung dieses Jahres getragen, schreibt Investing.com über die Studie. Barclays rechnet mit kleineren Gewinnüberraschungen, die das Kurspotenzial begrenzen. Barclays zufolge stamme der Großteil des prognostizierten Wachstums aus höheren Durchschnittspreisen.

Im Barclays-Modell verdreifacht sich der KI-Serverumsatz im Geschäftsjahr 2027 auf 75 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2028 erwartet die Bank 100 Milliarden US-Dollar bei nachlassender Dynamik. Dell hatte am 1. September die Jahresprognose auf 192,0 Milliarden US-Dollar Umsatz und 25,50 US-Dollar Non-GAAP-Gewinn je Aktie angehoben. Der Free Cashflow sank im Quartal um 47 Prozent, die Vorräte stiegen auf 21,3 Milliarden US-Dollar.

Aktien von HPE und NetApp im Vergleich

Bei HPE senkte Barclays das Kursziel laut Investing.com auf 77 von 83 US-Dollar und bewertet die Aktie nun mit dem 13-Fachen statt dem 14-Fachen der Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2028. Die Finanzprognosen blieben unverändert, die Abstufung sei eine reine Bewertungsentscheidung. Das Netzwerkgeschäft nach der Juniper-Übernahme steuere rund die Hälfte des operativen Gewinns bei.

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Für NetApp blieb das Kursziel laut Investing.com bei 219 US-Dollar. Das Unternehmen hatte am 2. September einen Rekordumsatz von 2,03 Milliarden US-Dollar gemeldet und die Jahresprognose deutlich angehoben.

Was die Abstufung für Anleger bedeutet

Für Anleger bedeutet die Abstufung vor allem, dass die Erwartungen an weitere Kursgewinne steigen müssen, um das aktuelle Bewertungsniveau zu rechtfertigen. Bei Dell könnten nach Einschätzung von Barclays kleinere Gewinnüberraschungen und eine nachlassende Wachstumsdynamik im KI-Servergeschäft das Potenzial begrenzen. Bei HPE steht dagegen ausdrücklich nicht die operative Entwicklung, sondern die Bewertung im Mittelpunkt. NetApp wiederum hatte zuletzt mit einem Rekordumsatz und einer angehobenen Jahresprognose überzeugt. Die Abstufungen sind daher kein einheitliches Warnsignal für das operative Geschäft der drei Unternehmen, zeigen aber, dass Anleger stärker auf die Bewertung, die tatsächliche Dynamik im KI-Geschäft und die Entwicklung der Gewinnmargen achten dürften.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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01.12.23 Dell Technologies Buy UBS AG
08.08.19 Dell Technologies Equal Weight Barclays Capital
20.06.19 Dell Technologies Buy Deutsche Bank AG
11.01.19 Dell Technologies Market Perform BMO Capital Markets
09.01.19 Dell Technologies Outperform Wolfe Research

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