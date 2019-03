Absturz von Boeing-Maschine kostet Münchener Rück 100 Mio Euro

Anzeige

DAX fällt kräftig -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- BMW erwartet 2019 deutlichen Gewinnrückgang -- Im Glyphosat-Prozess Urteil gegen Bayer -- Post, NORMA, zooplus, FUCHS PETROLUB im Fokus

CTS Eventim zahlt für 2018 mehr Dividende. Jungheinrich will Prognose für 2020 vorzeitig erreichen. May will um Brexit-Verschiebung bitten - Unmut in der EU wächst. MorphoSys und I-Mab Biopharma starten Phase-2-Studie. Merck und Pfizer brechen Phase-III-Studie ab. Schwache Wirtschaft verhagelt Paketdienstleister FedEx das Geschäft. US-Notenbank vor Zinsentscheidung: Geduld gefragt.