Abu Dhabi National Hotels Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Abu Dhabi National Hotels Bearer präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Beim Umsatz wurden 730,7 Millionen AED gegenüber 716,6 Millionen AED im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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