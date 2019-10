Deutsche Wohnen-Papiere und Vonovia-Aktien unter Druck: Berliner Mietendeckel bremst Immobilienwerte aus

Papiere von Deutsche Wohnen sackten im XETRA-Handel um 2,12 Prozent ab und auch Vonovia tendierten 0,98 Prozent schwächer. Der rot-rot-grüne Koalitionsausschuss hatte sich darauf verständigt, die zuletzt stark gestiegenen Mieten in Berlin fünf Jahre einzufrieren.

Dies stieß am Wochenende auf breite Kritik von Wirtschafts- und Bauverbänden sowie aus der Politik. Am Montag sollte zudem ein Offener Brief von Unternehmen der Bau- und Wohnungswirtschaft, baunaher Branchen und von Einzelpersonen an die Mitglieder des Berliner Senats öffentlich gemacht werden. Nach der intensiven Berichterstattung im Vorfeld ist ein Nullwachstum in Berlin für Analysten jedoch keine Überraschung mehr.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Werbung

Bildquellen: Vonovia, Deutsche Wohnen