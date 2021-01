Abwrackprämie für Diesel-Lkw tritt in Kraft

BERLIN (Dow Jones)--Ab sofort können Unternehmen und Spediteure für den Kauf neuer Lkw eine Abwrackprämie von bis zu 15.000 Euro in Anspruch nehmen. Mit dem Höchstbetrag wird der Kauf eines fabrikneuen Modells gefördert, wenn gleichzeitig ein Güterfahrzeug der Abgasstufen Euronorm V oder EEV verschrottet wird, heißt es in der Bekanntmachung des Verkehrsministeriums, die am Montag in Kraft trat. Für die Entsorgung eines Fahrzeugs der Klassen Euro IV oder schlechter gibt es 10.000 Euro. Allerdings muss der neue Lkw in diesem Jahr produziert sein und über einen Abbiegeassistenten verfügen.

Zudem gewährt der Bund für den Kauf intelligenter Trailer-Technologie - etwa für die Messung des Reifendrucks - einen Zuschuss von bis zu 5.000 Euro. Das Ziel sei, nachhaltig die CO2-Emissionen der Nutzfahrzeugflotte zu senken, Arbeitsplätze dauerhaft zu erhalten und der Wirtschaft "einen spürbaren Impuls" zu verleihen, erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). "Überdies erhöhen wir mit der neuen Förderrichtlinie auch die Verkehrssicherheit, da eine Förderung ausdrücklich an die Installation eines Abbiegeassistenzsystems geknüpft wird."

Neben der Abwrackprämie ist auch ein Beschaffungsprogramm für kommunale Einsatzfahrzeuge geplant, vor allem bei Feuerwehren. Die Richtlinie befindet sich laut Verkehrsministerium derzeit noch in der Ressortabstimmung, ist aber ebenfalls für das erste Quartal 2021 geplant.

Kritik hatten Umweltverbände an der Abwrackprämie geübt. Da neue Lkw oft bis zu zehn Jahre im Fuhrpark gehalten werden, könnte sich der Umstieg auf emissionsfreie Lkw verzögern, hatte der Nabu gewarnt.

