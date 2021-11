Acasti Pharma A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GO

Heute im Fokus

US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt knapp über Vortagesniveau -- Varta erhält kräftigen Dämpfer -- Musk verkauft Tesla-Aktien -- Siemens übertrifft Prognose -- RWE, K+S, Merck, Disney im Fokus

EMA macht weg frei für zwei neue COVID-Medikamente. Spin-Off von Iveco Anfang 2022 geplant. Berliner Senat geht Bericht zu Neuware-Vernichtung durch Nike nach. EVOTEC bekräftigt Jahresprognose nach gutem Quartal. Hannover Rück steigt aus Spezialversicherungs-Zusammenschluss mit HDI Global aus. thyssenkrupp will bei Wasserstoff-Erzeugung in der Wüste mitmischen. Bilfinger hebt Ergebnisprognose etwas an.