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Accelerating the shift to digital solutions with new special purpose entity from 1 January 2027

Werte in diesem Artikel
Aktien
Romande Energie S.A.
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Charts | News | Analysen

Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous
Accelerating the shift to digital solutions with new special purpose entity from 1 January 2027

12.11.2026 / 09:30 CET/CEST

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Michèle Cassani    
Spokesperson    
     
Phone: +41 (0)21 802 95 67    
Email: michele.cassani@romande-energie.ch  

End of Media Release
View original content: EQS News

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Language: English
Company: Romande Energie SA
Rue de Lausanne
1110 Morges
Switzerland
E-mail: info@romande-energie.ch
Internet: https://www.romande-energie.ch/
ISIN: CH1263676327
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2433670

 
End of News EQS News Service

2433670  12.11.2026 CET/CEST

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.11.11 Romande Energie buy Vontobel Research
30.08.11 Romande Energie buy Vontobel Research
28.03.11 Romande Energie buy Vontobel Research
01.09.10 Romande Energie buy Vontobel Research

Information

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