Accelerating the shift to digital solutions with new special purpose entity from 1 January 2027
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Romande Energie SA
/ Key word(s): Miscellaneous
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|English
|Company:
|Romande Energie SA
|Rue de Lausanne
|1110 Morges
|Switzerland
|E-mail:
|info@romande-energie.ch
|Internet:
|https://www.romande-energie.ch/
|ISIN:
|CH1263676327
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2433670
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|EQS News Service
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2433670 12.11.2026 CET/CEST
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