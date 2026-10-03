Accenture: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

03.10.26 06:35 Uhr

Accenture ließ sich am 01.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Accenture die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 64,83 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Accenture 37,68 ARS je Aktie eingenommen.

Accenture hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.613,58 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.103,51 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 258,86 ARS. Im letzten Jahr hatte Accenture einen Gewinn von 177,67 ARS je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Accenture 106.236,71 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 76.431,08 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net