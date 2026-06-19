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Accenture hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

20.06.26 06:35 Uhr

Accenture hat am 18.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 70,50 ARS gegenüber 51,77 ARS im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Accenture in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26.050,14 Milliarden ARS im Vergleich zu 19.727,77 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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