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Accenture legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

20.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Accenture plc
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Accenture veröffentlichte am 18.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,49 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,72 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Accenture einen Umsatz von 17,73 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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26.08.2010Accenture sellKaufman Bros., LP
26.09.2006Update Accenture Ltd. : UnderperformRBC Capital Markets

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