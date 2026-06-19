Accenture stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
20.06.26 06:35 Uhr
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Accenture präsentierte am 18.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 BRL wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 95,18 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 101,70 Milliarden BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.net