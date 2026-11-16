Access Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Umsatzseitig standen 0,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Access Power 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Access Power äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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