Access Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Access Power äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Umsatzseitig standen 0,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Access Power 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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