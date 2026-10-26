Acconeer Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Acconeer Registered hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 SEK erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,5 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Acconeer Registered einen Umsatz von 16,5 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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