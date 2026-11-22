Accustem Sciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Accustem Sciences hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Accustem Sciences ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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