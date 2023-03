Acea/Diesel-Busse bei EU-Neuzulassungen 2022 dominant aber rückläufig

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der in Europa neu zugelassenen Busse sank im vergangenen Jahr leicht. Der Rückgang war besonders ausgeprägt bei dieselbetriebenen Bussen, auf die jedoch weiterhin mit etwa zwei Drittel der größte Anteil der Neuzulassungen entfiel. Busse mit alternativem Antriebssystem (APV) insgesamt legten leicht zu, getrieben durch Zuwächse bei Elektro-Bussen und Bussen, die durch alternative Kraftstoffe angetrieben wurden; rückläufig waren hingegen Neuzulassungen von hybridelektrischen Bussen.

In der EU, der Freihandelszone EFTA und Großbritannien wurden im vergangenen Jahr den Zahlen vom Herstellerverband Acea zufolge insgesamt 32.840 Busse neu zugelassen, ein Rückgang von 6,7 Prozent verglichen mit 35.184 ein Jahr zuvor.

Davon entfielen 22.482 Bus-Neuzulassungen auf dieselbetriebene Busse, ein Rückgang von knapp 11 Prozent. Insgesamt 10.355 Bus-Neuzulassungen entfielen auf alternativ angetriebene Busse (APV), ein Zuwachs von knapp 3 Prozent. Ein marginaler Anteil, 3 Bus-Zulassungen (Vorjahr 1) entfielen auf Busse mit Benzinmotor.

Bei den Bussen mit alternativem Antriebssystem (APV) hatten Elektrobusse weiterhin den größten Anteil, neu zugelassen wurden im vergangenen Jahr 4.700 Elektrobusse, plus 24 Prozent. Die Zahl der Busse, die auf alternativen Kraftstoffen liefen, stieg um gut 9 Prozent auf 3.326. Bei hybridelektrischen Bussen gingen die Neuzulassungen um knapp 28 Prozent zurück auf 2.329.

Bei den dieselbetriebenen Bussen gab es den Acea-Zahlen zufolge Rückgänge in Deutschland Frankreich und Italien, jedoch Zuwächse in Spanien. Elektrobusse legten vor allem in Frankreich, Deutschland und Dänemark zu. Bei Bussen mit alternativen Kraftstoffen wie zum Beispiel Gas gab es Rückgänge in Frankreich, aber Zuwächse in Italien und Spanien. Der Rückgang bei hybridelektrischen Bussen war vor allem getrieben durch die Entwicklung in Deutschland.

March 15, 2023 05:55 ET (09:55 GMT)