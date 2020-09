Acea warnt vor Schaden von 110 Mrd Euro bei "Brexit-Desaster"

BRÜSSEL (Dow Jones)--Der europäische Automobilverband Acea hat 15 Wochen vor dem Ende der Brexit-Übergangsperiode vor einem "Desaster" für die Branche gewarnt. "Die Verhandlungsführer auf beiden Seiten müssen nun alle Register ziehen, um zu verhindern, dass es am Ende des Übergangs zu einem 'No Deal' kommt, der nach neuen Berechnungen den gesamteuropäischen Automobilsektor in den nächsten fünf Jahren rund 110 Milliarden Euro an Handelsverlusten kosten würde", erklärte Acea.

Neue Berechnungen zeigten die katastrophalen Auswirkungen eines "No Deal" mit den WTO-Zöllen, die die Produktion von etwa 3 Millionen in der EU und Großbritannien gebauten Autos und Lieferwagen in den nächsten fünf Jahren gefährdeten.

"Um zu vermeiden, dass der Sektor, in dem 14,6 Millionen Menschen beschäftigt sind, einen zweiten wirtschaftlichen Rückschlag erleidet, fordert die Industrie die Verhandlungsführer auf, dringend eine Vereinbarung zu erzielen, die Zollsätze von Null und moderne Ursprungsregeln vorsieht und unterschiedliche Regelungen im gesamten Kanal vermeidet", hieß von dem Branchenverband.

Wenn bis zum 31. Dezember keine Einigung zustande käme, wären beide Seiten gezwungen, im Rahmen der sogenannten nicht präferenziellen Regeln der WTO Handel zu treiben, einschließlich eines Zollsatzes von 10 Prozent auf Autos und bis zu 22 Prozent auf Liefer- und Lastwagen. Solche Zölle - weit höher als die geringen Gewinnspannen der meisten Hersteller - müssten mit ziemlicher Sicherheit an die Verbraucher weitergegeben werden, was die Fahrzeuge teurer machen, die Auswahl verringern und die Nachfrage beeinflussen würde.

