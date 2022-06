Achiko AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Achiko AG gibt das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2021 bekannt



26.06.2022 / 23:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Achiko AG gibt das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2021 bekannt

Zürich, 26. Juni 2022- Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen") gibt ihre Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr und die seither erzielten Fortschritte bekannt.

Für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr verzeichnete die Gruppe einen Nettoverlust von USD 9.231.779, was zu einem Anstieg der kumulierten Verluste der Gruppe auf USD 34.568.395 führte. Das Unternehmen weist auch darauf hin, dass die Achiko AG derzeit Gläubiger verwaltet, und dass die Gruppe zum Berichtszeitpunkt zwar ein negatives Vermögen von USD 4,584 Mio. aufweist, aber auch über USD 2,4 Mio. an nachrangigen Darlehen verfügt.

Infolgedessen haben die Wirtschaftsprüfer des Unternehmens einen negativen Bestätigungsvermerk erteilt und darauf hingewiesen, dass die Fortführung des Unternehmens von der erfolgreichen Genehmigung einer Erhöhung des genehmigten Kapitals auf der bevorstehenden Hauptversammlung und der Unterstützung durch die Gläubiger und Aktionäre des Unternehmens abhängt.

"2021 war ein schwieriges Jahr", sagte Steven Goh, Mitbegründer und CEO von Achiko. "Wir sind uns bewusst, dass sich die Herausforderung für Covid-19 und für uns, eine zeitnahe Lösung zu liefern, weiterentwickelt. In einigen Märkten herrscht Optimismus, dass die Herausforderungen, die Covid-19 mit sich bringt, vielleicht überwunden sind. Viele andere stellen fest, dass dies nicht der Fall ist.

Das Unternehmen hat in der letzten Hälfte des Jahres 2021 die Kosten gesenkt und war mit zahlreichen operativen Herausforderungen konfrontiert, darunter die Kontinuität der Buchhaltungs- und Finanzfunktion des Unternehmens.

"Aus persönlicher Sicht habe ich, nachdem ich zwei Jahre lang in meiner Reisefreiheit eingeschränkt war, die letzten Monate damit verbracht, zu reisen, die Produktion in Indonesien zu reparieren, Probleme zu lösen und die Produktion zu optimieren, die Technologieentwicklung in Europa zu leiten, Investoren zu treffen und daran zu arbeiten, den Jahresabschluss zu veröffentlichen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich mitten in der Abschlussprüfung meine eigene Covid-19-Erfahrung gemacht habe. Die Verzögerungen waren eine ständige Quelle der Frustration, aber ich bin zuversichtlich, dass die Buchhaltungs- und Finanzfunktion des Unternehmens jetzt stabilisiert ist und dass wir nach dem Berichtsdatum die Finanzkontrollen und die Fähigkeit des Unternehmens, die Bücher und Aufzeichnungen zu führen, erfolgreich wiederhergestellt haben", fügte Goh hinzu.

Trotz des schwierigen Umfelds hat das Unternehmen die Entwicklung seiner Aptamex-Kerntechnologie weiter vorangetrieben und ist in der Lage, von den erheblichen Wettbewerbsvorteilen seiner differenzierten Chemie für den Nachweis von Covid-19 und die Anwendung auf verschiedene andere Krankheitserreger zu profitieren.

Zu den Highlights nach dem Bilanzstichtag gehören:

Das Unternehmen meldete, dass die Kalibrierungstests seines erschwinglichen, nicht-invasiven Covid-19-Schnelltests AptameX auf Speichelbasis 100 % der Testproben bis zu einem vergleichbaren Zyklusschwellenwert (CT) der reversen Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) von 33 korrekt differenzierten, was auf die Fähigkeit des Systems hinweist, einen >97 % sensitiven und > 97 % spezifischen Schnelltest bei einem breiteren Spektrum von Viruslasten als die meisten anderen Schnelltests zu liefern. Nachdem Achiko die vollständige Zulassung der optimierten zweiten Generation von AptameX durch das indonesische Gesundheitsministerium für fünf Jahre erhalten hat, konnte das Unternehmen mit Unterstützung unseres lokalen Produktionspartners Indopharma einen groß angelegten, wegweisenden Vertriebsvertrag mit Nahdlatul Ulama ("NU"), einer der weltweit größten Mitgliederorganisationen mit einer direkten Reichweite von über 90 Millionen Menschen, abschließen, der die Produktion von 1.000.000 Tests zum jetzigen Zeitpunkt und bei Erfolg die Produktion von 5.000.000 oder mehr Tests pro Monat ab Oktober 2022 vorsieht. Erfolgreiche Registrierung einer CE-Kennzeichnung, die es dem Unternehmen ermöglicht, mit der Kommerzialisierung in der Europäischen Union und anderen Regionen zu beginnen.

"In Anbetracht der Verschuldung des Unternehmens verstehen und schätzen wir den negativen Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers und stellen fest, dass wir darin übereinstimmen, dass die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens von der Genehmigung der bevorstehenden Hauptversammlung zur Erhöhung der Aktienkapazität, der anhaltenden Unterstützung durch Aktionäre, Gläubiger und Investoren, dem Zugang des Unternehmens zu Kapital und dem Timing der Verkaufs- und Vermarktungsbemühungen abhängt. Zu diesem Zweck freuen wir uns auf den sofortigen Abschluss einer Kapitalerhöhung und auf die Hauptversammlung zur Erweiterung des genehmigten Kapitals des Unternehmens", sagte Goh.

Der Jahresbericht steht zum Download zur Verfügung unter: https://www.achiko.com/financials/.

Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird im Juli 2022 zu einem Termin stattfinden, der zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird.

ABOUT ACHIKO AG

Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) is developing disruptive diagnostic solutions that puts people first. The companys lead product is a rapid, reliable Covid-19 test with a companion app offering a user-friendly digital health passport. The test and companion app were launched in Indonesia in mid-2021 and an application for CE Mark approval in Europe will be submitted in 2022.

Achiko creates and develops aptamer-based diagnostics through its biotechnology division, AptameXTM and companion health apps via its digital mobile health technology division, Teman SehatTM. The AptameX DNA aptamer tests can be rapidly chemically synthesised, are cost-effective and have wide potential across multiple disease diagnostics. Leveraging AptameX and Teman Sehat, Achiko aims to deliver fast, accurate and affordable diagnostic testing for a range of pathogenic diseases and therapeutic indications in the rapidly evolving healthcare diagnostics field.

Headquartered in Zurich, Achiko has offices in Jakarta, and staff around the world.

Media contacts:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Switzerland & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.