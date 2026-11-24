Achison A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Achison A hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Beim Umsatz wurden 2,7 Millionen USD gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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