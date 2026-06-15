Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA befürchtet
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EDWARDS (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Bombers vom Typ B-52 mit acht Besatzungsmitgliedern an Bord rechnet das US-Militär nicht mit Überlebenden. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start, teilte der Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien mit./jcf/DP/zb
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