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Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA befürchtet

16.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Boeing Co.
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EDWARDS (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Bombers vom Typ B-52 mit acht Besatzungsmitgliedern an Bord rechnet das US-Militär nicht mit Überlebenden. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start, teilte der Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien mit./jcf/DP/zb

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