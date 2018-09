Acht Tote bei Explosion in südafrikanischer Munitionsfabrik von Rheinmetall

KAPSTADT (dpa-AFX) - Bei der Explosion einer Munitionsfabrik in Südafrika sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Montagnachmittag im Werk der Rheinmetall Denel Munition Ltd in der Stadt Somerset West bei Kapstadt. Nach Angaben eines Sprechers der Rettungskräfte seien Feuerwehrleute noch auf der Suche nach zwei vermissten Arbeitern. Zur Ursache der Explosion machte der Sprecher bis zum Abend keine Angaben./kpa/DP/nas