Achtel-Kurs ab 20. November

Sandisk teilt die Aktie im Verhältnis 8:1, doch was verändert sich im Depot tatsächlich und worauf kommt es bei den Terminen an?

Split vervielfacht die Stückzahl, am Wert der Position ändert er nichts

Aktionäre erhalten sieben zusätzliche Papiere je Altaktie

Quartalszahlen und Prognose vom Oktober 2026 beruhen auf der alten Aktienzahl

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Sandisk teilt seine Aktie im Verhältnis 8:1, und ab dem 20. November notiert der Speicherspezialist an der NASDAQ zu einem Achtel des bisherigen Stückpreises. Den Schritt hatte der Verwaltungsrat genehmigt, Sandisk machte ihn am 29. Oktober zusammen mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2027 öffentlich. Aktionäre erhalten je gehaltener Aktie sieben zusätzliche Papiere, das Kürzel SNDK bleibt. Am Wert einer Position ändert das nichts. Wohl aber an fast jeder Zahl, mit der Anleger die Aktie in den kommenden Monaten bewerten.

Warum Sandisk die Aktie teilt

Die Begründung des Unternehmens ist knapp: Der Kurs ist seit der Abspaltung von Western Digital deutlich gestiegen, der Split solle den Besitz der Aktie zugänglicher machen, ausdrücklich auch für Mitarbeiter, die über das Aktienkaufprogramm des Konzerns einsteigen. Die Abspaltung wurde am 21. Februar 2025 vollzogen, zuvor war Sandisk eine hundertprozentige Tochter von Western Digital. Eine Hauptversammlung muss nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware nicht zustimmen. Sandisk setzt den Split per Satzungsänderung um und erhöht dafür die Zahl der genehmigten Aktien von 450 Millionen auf 3,6 Milliarden, der Nennwert bleibt bei 0,01 US-Dollar.

Ökonomisch ist der Schritt neutral, das betont Sandisk selbst: Weder die Marktkapitalisierung noch die Beteiligungsquoten oder Stimmrechte der Aktionäre verschieben sich. Auch das Argument der Zugänglichkeit wiegt für viele Privatanleger leichter, als es klingt, denn wer über Sparpläne oder Bruchstücke investiert, war auf einen niedrigen Stückpreis ohnehin nicht angewiesen. Der Split ist damit vor allem eine technische Antwort auf einen hohen Kurs.

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Sandisk-Aktiensplit: Das müssen Anleger wissen

Maßgeblich war der Bestand nach Handelsschluss an der NASDAQ am 9. November. Wer davor verkauft hat, erhält keine Zusatzaktien, unabhängig vom Abwicklungstag. Bei Käufen und Verkäufen zwischen diesem Stichtag und Handelsschluss am 19. November wandert der Anspruch mit den Aktien, die Gutschrift kann sich dann allerdings verzögern. Eingebucht werden die neuen Papiere nach Handelsschluss am 19. November automatisch, handelbar sind sie laut Sandisk in der Regel ab Handelsbeginn am 20. November. Das Unternehmen illustriert die Mechanik mit Kursen vom 19. August: Aus 100 Aktien zu je 1.260 US-Dollar werden 800 Aktien zu je 157,50 US-Dollar, der Depotwert von 126.000 US-Dollar bleibt gleich.

Ein Detail betrifft vor allem Anleger, die über Sparpläne oder Neobroker investieren: Sandisk gibt im Zuge des Splits keine Bruchstücke aus und verweist Inhaber solcher Anteile an ihren Broker. Wer Bruchstücke hält oder offene Orders mit Limit oder Stopp platziert hat, sollte deshalb prüfen, wie die eigene Bank die Kapitalmaßnahme abwickelt. Steuerlich soll der Split in den USA als steuerneutrale Rekapitalisierung gelten. Für Anleger ohne US-Steuerpflicht verweist Sandisk ausdrücklich auf den eigenen Steuerberater.

Gewinn je Aktie schrumpft rechnerisch um den Faktor acht

Operativ läuft es bei Sandisk rund. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz auf rund 11 Milliarden US-Dollar, fast das Fünffache der 2,3 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahresquartal. Treiber war das Geschäft mit Rechenzentren, dessen Erlöse von 269 Millionen auf 4,8 Milliarden US-Dollar sprangen. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) lag bei 49,51 US-Dollar, nach GAAP bei 52,60 US-Dollar. Beide Werte beziehen sich ebenso auf die alte Aktienzahl wie die Prognose für das zweite Quartal mit 55 bis 57 US-Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie bei 12,2 bis 12,6 Milliarden US-Dollar Umsatz.

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Wie die neue Basis aussieht, zeigt der Quartalsbericht, den Sandisk Ende Oktober bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Darin rechnet das Unternehmen den Split bereits ein: Der verwässerte GAAP-Gewinn je Aktie für das erste Quartal beträgt so 6,58 US-Dollar, gestützt auf rund 1,23 Milliarden statt 154 Millionen verwässerte Aktien im Durchschnitt. Rechnet man die Prognose um, entspricht sie splitbereinigt rund 6,88 bis 7,13 US-Dollar. Achtmal größer werden auch die Stückzahlen im Aktienrückkauf: Im ersten Quartal kaufte Sandisk rund 3,2 Millionen eigene Aktien für 5 Milliarden US-Dollar zurück, splitbereinigt entspricht das rund 25,6 Millionen Aktien. Zum 2. Oktober standen aus den laufenden Programmen noch 10,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung.

Kursziele auf alter Basis: Anleger sollten bei Vergleichen aufpassen

Bei Analystenstimmen kommt es deshalb auf das Datum an. Alle Kursziele, die vor dem 20. November veröffentlicht werden, beziehen sich auf die alte Stückelung. Evercore ISI etwa bestätigte am 11. November die Einstufung Outperform mit einem Kursziel von 2.500 US-Dollar, splitbereinigt entspricht das 312,50 US-Dollar. Mit Stand 17. November lag das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei rund 2.130 US-Dollar und damit splitbereinigt bei gut 266 US-Dollar, die Spanne reichte von 1.300 bis 3.000 US-Dollar. Elf von 14 Analysten rieten zum Kauf, drei zum Halten, keiner zum Verkauf.

Für Vergleiche gilt eine einfache Regel: Kurse, Kursziele und Gewinne je Aktie aus der Zeit vor dem 20. November durch acht teilen, Stückzahlen mit acht multiplizieren. Ob ein Chart oder Datenanbieter das bereits berücksichtigt, zeigt ein Blick auf den Übergang vom 19. auf den 20. November. Fällt der Kurs dort sprunghaft auf ein Achtel, sind die Altdaten nicht bereinigt.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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