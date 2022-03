Acquihire als neuer Übernahme-Trend: Auch für Schweizer Unternehmen eine Option?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Acquihire wird in den USA als Übernahmeform schon länger praktiziert. Dabei übernehmen grosse Konzerne Startups hauptsächlich aufgrund der dort beschäftigten Mitarbeiter - und weniger wegen einem tollen Produkt oder einer innovativen Technologie. Kommt dieser Trend nun auch in der Schweiz an?