ACS dementiert Erwägungen einer Hochtief-Komplettübernahme

09.11.26 07:54 Uhr

DOW JONES--Der spanische Hochtief-Aktionär Grupo ACS hat Medienberichte über Erwägungen zu einer angeblichen Komplettübernahme des deutschen Baukonzerns als unzutreffend zurückgewiesen. In einer Mitteilung an die spanische Börsenaufsicht vom Samstag heißt es, ACS stelle "mit Nachdruck klar, dass sie weder die Abgabe eines Übernahmeangebots für Aktien ihrer deutschen Tochtergesellschaft Hochtief AG noch den Verkauf der Aktien ihrer nordamerikanischen Tochtergesellschaft Turner in Erwägung gezogen hat".

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Bloomberg hatte am Freitag berichtet, es würden strategische Optionen für Hochtief ausgelotet, darunter auch eine mögliche Komplettübernahme oder eine Fusion der beiden Unternehmen. Auch eine Börsennotierung der US-Hochtief-Tochter Turner Construction in New York werde als Teil des Deals in Erwägung gezogen.

ACS ist mit 75,7 Prozent an dem DAX-Konzern Hochtief beteiligt.

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November 09, 2026 01:55 ET (06:55 GMT)