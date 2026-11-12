Actelis Networks: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

12.11.26 06:35 Uhr

Actelis Networks hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Actelis Networks ein EPS von -1,700 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 68,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Actelis Networks einen Umsatz von 0,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net