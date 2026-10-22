Acter Technology Integration Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

22.10.26 06:35 Uhr

Acter Technology Integration Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,40 Prozent auf 752,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 821,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net