Acumen Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Acumen Pharmaceuticals präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Acumen Pharmaceuticals -0,440 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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