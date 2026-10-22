Acuvi Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

22.10.26 06:35 Uhr

Acuvi Registered hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,2 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.net